Los Reyes Magos lo lograron en Grado: así fue la cabalgata que esquivó a la lluvia casi hasta el final del trayecto por la villa

Los Reyes Magos lo lograron. Pese a la amenaza de lluvia salieron en cabalgata por las calles de Grado para que los niños y niñas pudieran disfrutar de su presencia y consiguieron realizar casi todo el recorrido antes de que empezaran a caer las primeras gotas de agua. Comenzó a llover cuando la comitiva, que había salido desde el polideportivo, estaba ya por el centro de la villa, en la zona de General Ponte. El chubasco cogió fuerza en pocos minutos, pero ya la mayoría de la gente estaba cerca de El Frontón, espacio a cubierto donde se celebró la recepción real y se sirvió una chocolatada.

La cabalgata de Grado, en imágenes / P. T.

El Ayuntamiento se volcó para que el desfile fuera posible, con la edil de Festejos, Lorena Álvarez Cabo, al frente. Y como cada año las carrozas fueron obra del colectivo Mujeres por Grado, que se superaron de nuevo diseñando y creando para esta cabalgata de 2026 tres impresionantes piezas con sus respectivos tronos. Fue especial la felicitación del público para la labor de este asociación que destaca con su implicación en esta cita, aunque está presente en muchas más de manera altruista a lo largo del año.

Colaboración de entidades y centros educativos

Como siempre, también colaborando los miembros de Protección Civil de Grado, pendientes del buen desarrollo de la cabalgata, que apoyaron con su presencia en la comitiva responsables de Amigos de Grado, entre otros colectivos. Este año participaron asimismo como voluntarios para ayudar a los Reyes Magos alumnos y docentes de los institutos moscones.

La cita fue un éxito de público, como la recepción y fiesta en El Frontón previa a la gran noche de Reyes en la que la ilusión que reina en todos los hogares logra hacer de esta fecha en el calendario la más mágica del año para los pequeños de la casa.