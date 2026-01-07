Manuel Pedregal, el ministro de Hacienda que nació en Grado: el historiador moscón Abel González hablará de esta figura política "en el tormentoso siglo XIX"

"Manuel Pedregal: un político asturiano en el tormentoso siglo XIX" es el título de la charla que dará el próximo lunes, 12 de enero, el historiador moscón Abel González Fernández , en el marco de las XVIII Jornadas de Estudios Locales de Grado. La cita es a las 19.30 horas en la Casa de Cultura. Pedregal, que da nombre a una de las calles principales de la villa, fue una relevante figura de su tiempo cuya trayectoria merece ser recordada y transmitida a las nuevas generaciones de moscones.

"Manuel Pedregal es una de esas figuras nacidas aquí que ayudan a entender mejor el siglo XIX y muchas de las ideas que aún nos acompañan. Ojalá la charla sirva para despertar curiosidad y conocer un poco mejor cómo fue, y cuál fue su aportación a Grado", destaca el historiador Abel González, que agradece al área municipal de Cultura del Ayuntamiento esta iniciativa.

Investigaciones

Manuel Pedregal y Cañedo nació en Grado el 12 de abril de 1831. Abogado, político e intelectual destacado, fue ministro de Hacienda durante la Primera República y de sus avatares vitales, además de su vinculación con el municipio, se disertará en la conferencia de González, moscón doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), especializado en la Historia Contemporánea.

Busto de Manuel Pedregal ubicado en el parque de Abajo. / P. T.

Entre otras investigaciones, ha centrado sus estudios en la época de la transición a la democracia y los partidos políticos. En 2024 publicó el libro «Asturias socialista: la reconstrucción de la Federación Socialista Asturiana en democracia desde 1975 a 1995».

El área de Cultura de Grado destaca que González "cuenta con diversas publicaciones, entre las que cabe destacar el estudio sobre la política de juventud franquista, o distintos artículos sobre la FSA-PSOE". "Ha colaborado con el Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia en España (CIHDE) en diversas jornadas y obras colectivas, destacando 'La reconstrucción del PSOE durante la transición: una perspectiva territorial'. También ha desarrollado un proyecto de musealización centrado en la historia del café, para Cafento, la principal empresa cafetera de capital español. En la actualidad, sigue vinculado a la divulgación histórica a través de su canal Historia Circular", añade.