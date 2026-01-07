Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manuel Pedregal, el ministro de Hacienda que nació en Grado: el historiador moscón Abel González hablará de esta figura política "en el tormentoso siglo XIX"

La charla es el lunes 12 de enero, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura

Escultura de Manuel Pedregal que estuvo en el parque de Arriba en una imagen que se conserva en el Museo Villa ya Mercáu.

Escultura de Manuel Pedregal que estuvo en el parque de Arriba en una imagen que se conserva en el Museo Villa ya Mercáu.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

"Manuel Pedregal: un político asturiano en el tormentoso siglo XIX" es el título de la charla que dará el próximo lunes, 12 de enero, el historiador moscón Abel González Fernández , en el marco de las XVIII Jornadas de Estudios Locales de Grado. La cita es a las 19.30 horas en la Casa de Cultura. Pedregal, que da nombre a una de las calles principales de la villa, fue una relevante figura de su tiempo cuya trayectoria merece ser recordada y transmitida a las nuevas generaciones de moscones.

"Manuel Pedregal es una de esas figuras nacidas aquí que ayudan a entender mejor el siglo XIX y muchas de las ideas que aún nos acompañan. Ojalá la charla sirva para despertar curiosidad y conocer un poco mejor cómo fue, y cuál fue su aportación a Grado", destaca el historiador Abel González, que agradece al área municipal de Cultura del Ayuntamiento esta iniciativa.

Investigaciones

Manuel Pedregal y Cañedo nació en Grado el 12 de abril de 1831. Abogado, político e intelectual destacado, fue ministro de Hacienda durante la Primera República y de sus avatares vitales, además de su vinculación con el municipio, se disertará en la conferencia de González, moscón doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), especializado en la Historia Contemporánea.

Busto de Manuel Pedregal ubicado en el parque de Abajo.

Busto de Manuel Pedregal ubicado en el parque de Abajo.

Entre otras investigaciones, ha centrado sus estudios en la época de la transición a la democracia y los partidos políticos. En 2024 publicó el libro «Asturias socialista: la reconstrucción de la Federación Socialista Asturiana en democracia desde 1975 a 1995».

El área de Cultura de Grado destaca que González "cuenta con diversas publicaciones, entre las que cabe destacar el estudio sobre la política de juventud franquista, o distintos artículos sobre la FSA-PSOE". "Ha colaborado con el Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia en España (CIHDE) en diversas jornadas y obras colectivas, destacando 'La reconstrucción del PSOE durante la transición: una perspectiva territorial'. También ha desarrollado un proyecto de musealización centrado en la historia del café, para Cafento, la principal empresa cafetera de capital español. En la actualidad, sigue vinculado a la divulgación histórica a través de su canal Historia Circular", añade.

