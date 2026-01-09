Cita ineludible en Grado para los amantes de la narrativa

Cita ineludible para los apasionados de la narrativa en Grado. A partir del próximo lunes 19 de enero, Ana Lamela impartirá cinco sesiones del taller "Perspectivas y otras voces". Estas clases, que se prolongarán hasta marzo, son de carácter gratuito, pero para asistir será imprescindible inscribirse en la biblioteca "Valentín Andrés Álvarez" de Grado, tanto de forma presencial como a través del teléfono 985754813.

"Perspectivas y otras voces" es un taller de narrativa en el que se pondrá en el foco en la voz del relato y las diferentes miradas desde las que se quiere contar dicho relato. También se hará hincapié en cómo se lleva a cabo la creación del hilo narrativo y cómo se complementa y encaja el puzzle de lo que se quiere contar a través de las distintas perspectivas de los personajes del propio cuento.

En ese sentido, Ana Lamela dirigirá y escogerá las lecturas y ejercicios de estimulación literaria, enriqueciendo el relato a través de distintos puntos de vista, de diferentes maneras de transmitir la historia y de distintos tipos de interpretaciones.

En concreto, las sesiones serán los lunes 19 de enero, 2 y 16 de febrero y 2 y 16 de marzo, todos ellos a las 18.00 horas. En total, los talleres tienen una duración de diez horas (dos horas cada sesión) y están abiertos a toda persona interesada en la multiperspectiva, las distintas versiones de una misma historia o en la pluralidad de significados de un mismo momento literario.