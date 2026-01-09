"Eurolíder Feminista", de Alba Gil Menés: la atractiva propuesta para disfrutar del teatro este sábado en Grado

El auditorio de Grado acoge este sábado la representación de la obra de teatro "Eurolíder Feminista". La cita, de carácter gratuito hasta completar el aforo de la sala, tendrá lugar a partir de las ocho de la tarde.

Creada por Alba Gil Menés y producida por Palomina Lloca Producciones, una entidad que apuesta por la profesionalización de las mujeres dentro de la industria cultural y la red escénica, la obra teatral simula un reality show donde tres mujeres compiten por convertirse en la primera líder política feminista mundial, explorando la política, el feminismo y el entretenimiento en un futuro cercano.

Tres mujeres, tres pruebas y solo una ganadora. Lola, Flecha y Samantha competirán en directo por convertirse en la primera "Eurolíder Feminista" de la historia. Una nueva figura política global que representará y velará por los derechos de las mujeres en todo el mundo.