Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

"Eurolíder Feminista", de Alba Gil Menés: la atractiva propuesta para disfrutar del teatro este sábado en Grado

La representación, producida por Palomina Lloca Producciones, tendrá lugar en el auditorio moscón a las 20.00 horas

Alba Gil.

Alba Gil. / FotograficaOviedo

Lucía Rodríguez

Grado

El auditorio de Grado acoge este sábado la representación de la obra de teatro "Eurolíder Feminista". La cita, de carácter gratuito hasta completar el aforo de la sala, tendrá lugar a partir de las ocho de la tarde.

Creada por Alba Gil Menés y producida por Palomina Lloca Producciones, una entidad que apuesta por la profesionalización de las mujeres dentro de la industria cultural y la red escénica, la obra teatral simula un reality show donde tres mujeres compiten por convertirse en la primera líder política feminista mundial, explorando la política, el feminismo y el entretenimiento en un futuro cercano.

Tres mujeres, tres pruebas y solo una ganadora. Lola, Flecha y Samantha competirán en directo por convertirse en la primera "Eurolíder Feminista" de la historia. Una nueva figura política global que representará y velará por los derechos de las mujeres en todo el mundo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  2. Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
  3. Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
  4. Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
  5. Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
  6. Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
  7. El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
  8. El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados

Adiós al robot de cocina, la solución de Lidl que te costará mucho menos dinero: disponible en tres colores por 6,99 euros

Adiós al robot de cocina, la solución de Lidl que te costará mucho menos dinero: disponible en tres colores por 6,99 euros

El PSOE de Gijón exige a Moriyón avances frente a "no hacer nada, como en Naval Marrón" y al gobierno central acelerar los accesos a El Musel y la intermodal

El PSOE de Gijón exige a Moriyón avances frente a "no hacer nada, como en Naval Marrón" y al gobierno central acelerar los accesos a El Musel y la intermodal

La sexta etapa del Rally Dakar 2026, en imágenes

La sexta etapa del Rally Dakar 2026, en imágenes

La reforma del parque Electra entra en su fase final con el trasplante de moreras y nuevas jardineras

La reforma del parque Electra entra en su fase final con el trasplante de moreras y nuevas jardineras

Detenido un anciano de 84 años por apuñalar en el abdomen a una mujer en Pamplona

Detenido un anciano de 84 años por apuñalar en el abdomen a una mujer en Pamplona

Chasco sin precedentes en First Dates: la desagradable reacción de una soltera al ver a su cita y decir en directo que "es horrible"

Chasco sin precedentes en First Dates: la desagradable reacción de una soltera al ver a su cita y decir en directo que "es horrible"

El Sporting oficializa la marcha de Caicedo, el delantero de los 39 partidos y solo 2 goles

El Sporting oficializa la marcha de Caicedo, el delantero de los 39 partidos y solo 2 goles

Un mediador para la "guerra" del centro de mayores de Mieres: El Principado entra de lleno para apaciguar el conflicto

Un mediador para la "guerra" del centro de mayores de Mieres: El Principado entra de lleno para apaciguar el conflicto
Tracking Pixel Contents