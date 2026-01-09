"Eurolíder Feminista", de Alba Gil Menés: la atractiva propuesta para disfrutar del teatro este sábado en Grado
La representación, producida por Palomina Lloca Producciones, tendrá lugar en el auditorio moscón a las 20.00 horas
Lucía Rodríguez
El auditorio de Grado acoge este sábado la representación de la obra de teatro "Eurolíder Feminista". La cita, de carácter gratuito hasta completar el aforo de la sala, tendrá lugar a partir de las ocho de la tarde.
Creada por Alba Gil Menés y producida por Palomina Lloca Producciones, una entidad que apuesta por la profesionalización de las mujeres dentro de la industria cultural y la red escénica, la obra teatral simula un reality show donde tres mujeres compiten por convertirse en la primera líder política feminista mundial, explorando la política, el feminismo y el entretenimiento en un futuro cercano.
Tres mujeres, tres pruebas y solo una ganadora. Lola, Flecha y Samantha competirán en directo por convertirse en la primera "Eurolíder Feminista" de la historia. Una nueva figura política global que representará y velará por los derechos de las mujeres en todo el mundo.
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
- El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados