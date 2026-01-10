Borja Gutiérrez, karateka, mejor deportista de Grado en 2025: "Cada vez hay más nivel competitivo en Asturias"

El moscón Borja Gutiérrez recibió el pasado mes de diciembre el premio a mejor deportista de Grado en 2025. Bronce europeo sub-21, oro en el Campeonato Mediterráneo y la participación en el Mundial son algunos de los hitos que marcaron la temporada del karateka, que hace balance de su trayectoria y mira hacia un horizonte ligado al deporte de élite.

-Segunda ocasión que recibe el premio de mejor deportista de Grado. ¿Qué sabor de boca deja?

-Muy satisfecho. Al final, ese premio se da por resultados y creo que este año he obtenido los resultados que necesitaba para obtenerlo. Llevo ya bastante tiempo trabajando y sacando resultados, sí.

-Entre otros logros, esta temporada consiguió el oro en el Campeonato Mediterráneo con el equipo nacional y participó en el Mundial de Egipto. ¿Cómo valora la temporada?

-Este año empecé quedando tercero de Europa sub-21 y subcampeón de España, senior, individual y equipos. Luego también quedé séptimo de Europa y conseguí la clasificación para el campeonato del mundo. Allí me tocó en la fase de grupos con el número uno del ranking y con el actual tercero del mundo, además de un brasileño que había perdido el bronce el año anterior, y al final no logré pasar de fase de grupos. Es lo que todo niño sueña desde que empieza su deporte. Te preguntas "¿dónde quiero llegar?" Pues a un campeonato del mundo, que es lo máximo en el deporte que tenemos, porque ahora el karate no es olímpico. La gente contra la que peleas son tus ídolos y saber que estás a su nivel... Todo lo que entreno y todo lo que sacrificio merece la pena.

-¿Qué metas se plantea de cara al futuro?

Yo no me pongo objetivos de campeonatos, yo me pongo objetivos de seguir mejorando, trabajando cada día, no sobre todo de resultados, sino más bien de sensaciones, de ir mejorando las sensaciones entrenando y cada vez que peleo.

-Ya desde pequeño se acostumbró a participar en grandes campeonatos. ¿Cómo siente que ha evolucionado en este tiempo?

-Al principio es algo muy nuevo. Te preguntas qué es eso. Empiezas yendo a los campeonatos de Asturias, a campeonatos regionales por aquí y piensas "aquí hay nivel", pero en el momento en el que te llega un campeonato del mundo ves el verdadero nivel que tiene la gente y, claro, ahí flipas y te das cuenta de que te falta más entrenamiento, pero sobre todo más campeonatos internacionales. No se admite igual aquí que fuera, pero ves que vas mejorando.

-¿Cómo ve el nivel del karate en Asturias?

-Pues yo creo que cada día crece más. La gente sabe cómo entrenar y se está haciendo mejor, hay cada vez más nivel competitivo en Asturias.

-Por un lado karate, pero también el judo y el taekwondo tienen mucho tirón en Asturias. ¿Por qué cree que pegan tan fuerte las artes marciales?

-Sobre todo por los valores que transmiten: el respeto al adversario, la confianza, el autocontrol... Además, al ser un deporte individual te enseña a no depender de nadie. Lo que envuelve a las artes marciales te puede ayudar en otras facetas de la vida con esos valores que te da.

-¿Cómo lleva compaginar competición y estudios?

-Ahora mismo estoy en cuarto de Psicología, estoy acabando. A veces se me hace muy difícil porque tengo tantas cosas que hacer...pero al final la clave es que si te gusta siempre hay tiempo para todo. El tema es organizarse. Estás mucho tiempo fuera, pero llevas tu ordenador, tus apuntes, te das tiempo a hacer los trabajos, a estudiar. Tiempo hay para todo siempre.

-¿Qué camino le gustaría emprender en el futuro?

-Una de mis opciones es seguir vinculado al deporte con la psicología, estar en un equipo deportivo, ser clínico o asesor de deporte. Otra opción también es la de inspector de la Policía Nacional. Además, creo que la Policía Nacional es bastante flexible en casos de deportistas de alto nivel, como en el de Óscar Vázquez, que es de nuestro gimnasio y es campeón del mundo en equipos y tercero del mundo individual. Es un crack y al final llegó a compaginar ser policía y seguir en la competición de karate.