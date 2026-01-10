Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Borja Gutiérrez, karateka, mejor deportista de Grado en 2025: "Cada vez hay más nivel competitivo en Asturias"

El moscón, de 21 años, cursa actualmente cuarto de Psicología, estudios con los que espera seguir vinculado al deporte como clínico, asesor deportivo o vinculado al Cuerpo Nacional de Policía

El karateka moscón, Borja Gutiérrez, durante un combate.

El karateka moscón, Borja Gutiérrez, durante un combate. / B. G.

Christian García

Grado

El moscón Borja Gutiérrez recibió el pasado mes de diciembre el premio a mejor deportista de Grado en 2025. Bronce europeo sub-21, oro en el Campeonato Mediterráneo y la participación en el Mundial son algunos de los hitos que marcaron la temporada del karateka, que hace balance de su trayectoria y mira hacia un horizonte ligado al deporte de élite.

-Segunda ocasión que recibe el premio de mejor deportista de Grado. ¿Qué sabor de boca deja?

-Muy satisfecho. Al final, ese premio se da por resultados y creo que este año he obtenido los resultados que necesitaba para obtenerlo. Llevo ya bastante tiempo trabajando y sacando resultados, sí.

-Entre otros logros, esta temporada consiguió el oro en el Campeonato Mediterráneo con el equipo nacional y participó en el Mundial de Egipto. ¿Cómo valora la temporada?

-Este año empecé quedando tercero de Europa sub-21 y subcampeón de España, senior, individual y equipos. Luego también quedé séptimo de Europa y conseguí la clasificación para el campeonato del mundo. Allí me tocó en la fase de grupos con el número uno del ranking y con el actual tercero del mundo, además de un brasileño que había perdido el bronce el año anterior, y al final no logré pasar de fase de grupos. Es lo que todo niño sueña desde que empieza su deporte. Te preguntas "¿dónde quiero llegar?" Pues a un campeonato del mundo, que es lo máximo en el deporte que tenemos, porque ahora el karate no es olímpico. La gente contra la que peleas son tus ídolos y saber que estás a su nivel... Todo lo que entreno y todo lo que sacrificio merece la pena.

-¿Qué metas se plantea de cara al futuro?

Yo no me pongo objetivos de campeonatos, yo me pongo objetivos de seguir mejorando, trabajando cada día, no sobre todo de resultados, sino más bien de sensaciones, de ir mejorando las sensaciones entrenando y cada vez que peleo.

-Ya desde pequeño se acostumbró a participar en grandes campeonatos. ¿Cómo siente que ha evolucionado en este tiempo?

-Al principio es algo muy nuevo. Te preguntas qué es eso. Empiezas yendo a los campeonatos de Asturias, a campeonatos regionales por aquí y piensas "aquí hay nivel", pero en el momento en el que te llega un campeonato del mundo ves el verdadero nivel que tiene la gente y, claro, ahí flipas y te das cuenta de que te falta más entrenamiento, pero sobre todo más campeonatos internacionales. No se admite igual aquí que fuera, pero ves que vas mejorando.

-¿Cómo ve el nivel del karate en Asturias?

-Pues yo creo que cada día crece más. La gente sabe cómo entrenar y se está haciendo mejor, hay cada vez más nivel competitivo en Asturias. 

-Por un lado karate, pero también el judo y el taekwondo tienen mucho tirón en Asturias. ¿Por qué cree que pegan tan fuerte las artes marciales?

-Sobre todo por los valores que transmiten: el respeto al adversario, la confianza, el autocontrol... Además, al ser un deporte individual te enseña a no depender de nadie. Lo que envuelve a las artes marciales te puede ayudar en otras facetas de la vida con esos valores que te da.

-¿Cómo lleva compaginar competición y estudios?

-Ahora mismo estoy en cuarto de Psicología, estoy acabando. A veces se me hace muy difícil porque tengo tantas cosas que hacer...pero al final la clave es que si te gusta siempre hay tiempo para todo. El tema es organizarse. Estás mucho tiempo fuera, pero llevas tu ordenador, tus apuntes, te das tiempo a hacer los trabajos, a estudiar. Tiempo hay para todo siempre.

-¿Qué camino le gustaría emprender en el futuro?

-Una de mis opciones es seguir vinculado al deporte con la psicología, estar en un equipo deportivo, ser clínico o asesor de deporte. Otra opción también es la de inspector de la Policía Nacional. Además, creo que la Policía Nacional es bastante flexible en casos de deportistas de alto nivel, como en el de Óscar Vázquez, que es de nuestro gimnasio y es campeón del mundo en equipos y tercero del mundo individual. Es un crack y al final llegó a compaginar ser policía y seguir en la competición de karate.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  2. Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
  3. Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
  4. Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
  5. Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
  6. Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
  7. El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
  8. El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados

El contrato de ropa usada en Gijón tensa otra vez a los socios de gobierno

El contrato de ropa usada en Gijón tensa otra vez a los socios de gobierno

Asturias impulsa un pacto por el medio rural con más de 120 iniciativas

Asturias impulsa un pacto por el medio rural con más de 120 iniciativas

El barrio gijonés del Carmen espera "rapidez" en las nuevas reformas en el pavimento

El barrio gijonés del Carmen espera "rapidez" en las nuevas reformas en el pavimento

La élite del alpinismo se cita en Avilés en la quinta edición de las Jornadas de Montaña

La élite del alpinismo se cita en Avilés en la quinta edición de las Jornadas de Montaña

Los llagares llevan a cabo los primeros trasiegos para la sidra de este año: las claves de un trabajo transcendental

Los llagares llevan a cabo los primeros trasiegos para la sidra de este año: las claves de un trabajo transcendental

La hipocresía de los aranceles

Chabuca Granda, asturiana

El derrumbe del Derecho Internacional Humanitario

Tracking Pixel Contents