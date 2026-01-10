Perros "a domicilio", recogida y entrega en casa para un servicio de guardería canina en auge y que ya funciona en Grado

¿Hay más perros que niños? La realidad de una población canina que supera a la de la gente joven de la región es palpable en Asturias, especialmente en los tres grandes municipios de la región. En Oviedo hay 30.000 canes, cifra que casi alcanza a la de los vecinos del concejo que son menores de 19 años (34.700). En Gijón, en 2024, este tipo de mascotas llegaban a la cifra de 37.000, casi 1.000 más que los menores censados en el concejo. En Avilés, se registraban 12.000 perros en 2025, año en que se contaban 9.000 menores de edad. Pero no solo pasa en las ciudades más pobladas, sino también en localidades de menor tamaño, donde uno se cruza casi a cada paso con estos amigos de cuatro patas. Lo que está sucediendo es producto de la elección personal de muchos ciudadanos, pero también supone que se necesiten más servicios. En eso han pensado en Grado, donde ha surgido un original negocio que atiende una demanda real.

Un servicio de guardería y de lavado puede resultar más común, pero que recojan en casa y lo vuelvan a llevar al domicilio listo para su entrega tras prestar el servicio solicitado, puede serlo menos. Al frente de esta iniciativa está Yoli Suárez, responsable de la guardería canina "Entre Lobos". Suárez, criada entre su Gijón natal y Villayón, llegó a Grado hace cinco años, donde ahora regenta este negocio que acoge a perros por horas o días completos para facilitar la conciliación de sus dueños.

"Ambiente de manada"

"Recogidas y entregas en casa" cuando se trata de Grado es una de las prestaciones que ofrece Suárez, auxiliar de veterinaria y titulada como educadora canina. Ofrece también el servicio de baños y deslanados para perros de todos los tamaños. Y una de sus últimas iniciativas es la de paseos "quema-energía" de sesenta minutos en grupo, para que los perros puedan moverse en compañía para volver a casa con las pilas nuevas.

"Hoy día hay más perros que niños, por lo que la guardería canina es una cosa que está cada vez más en auge", comentó Suárez, quien arrancó "paseando perrinos" y que poco a poco "he podido ir creciendo".

Esto ha sido posible, además, debido a su voluntad de garantizar "un trato más cercano y familiar" que atrae a los clientes. "No me gusta el término hotel sino cuidadora. Me adapto a si el perro tiene que estar unas horas, un día o un paseo. Creamos un ambiente de manada", concluye.