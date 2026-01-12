Los negocios de jóvenes que abren en Grado: "Hay días buenos y malos, como en todas partes, pero estamos contentos"

"Los inicios fueron muy buenos. Con miedo, pero no hay centros de estética especializados en uñas y hemos conseguido atraer a bastante gente". Lucía Otero arrancó el 15 de octubre de 2024 con Lo Bueno Nails, un centro de estética especialmente enfocado al cuidado y diseño de uñas. La joven tinetense, que ya estuvo al cargo de un negocio de hostelería en Oviedo, señaló que vio la oportunidad de salir adelante con su proyecto en Grado, donde ya tenía localizado su actual local. "Vi que estaba libre y me dije, pues ni tan mal", comentó.

Ubicado en Manuel Pedregal, Lo Bueno Nails disfruta de la afluencia de la calle comercial de Grado, por lo que cuenta con uno de los mejores escaparates posibles en la villa. Buena muestra de ello es que a lo largo del año cuentan con clientas habituales que no faltan a su cita periódica, mientras que en épocas como verano o Navidad "llega el pico de trabajo". "Un día completo estamos de diez de la mañana a dos de la tarde a tope", comenta Otero, que detalla que la jornada puede suponer atender a 20 clientes, dependiendo del tratamiento en cuestión.

Lucía Otero y Vera Riego, en el interior de Lo Bueno Nails, en Grado. / Christian García

"Hay servicios que duran más o menos tiempo. El acrigel, por ejemplo, se puede alargar para asegurar que la uña esté dura", detalla Otero, que concreta que este tratamiento "es el que tiene más demanda". Otro servicio altamente solicitado para Otero y su empleada, Vera Riego, es la semipermanente, que puede alargarse unos 40 minutos.

Otero, de 30 años, forma parte de una nueva oleada de jóvenes que buscan sacar adelante sus negocios, algo que ella misma ha percibido. "Se nota que hay movimiento y que han aparecido nuevos negocios. Por ganas no es, la gente joven, si tuviera más ayuda, se lanzaría con sus proyectos", concluyó.

Fidelizar al cliente, clave

A pocos metros de Lo Bueno Nails se ubica, en la misma calle, De Lau, una tienda de ropa que Laura Pérez inauguró el pasado 1 de marzo de 2025 y, tras casi un año en acción, se muestra muy satisfecha con su negocio, el cual ha logrado atraer y fidelizar a sus clientas, que pueden adquirir ropa de mujer de distintas tallas a precios reducidos.

"Ya había tenido una tienda hace unos años y después me dediqué a la hostelería, pero tuve que cerrar. Con el tiempo vi la oportunidad y decidí sacarlo adelante", señaló Pérez, quien destaca que "como en todas partes" hay "días buenos, muy buenos, malos y muy malos", aunque "estoy muy contenta".

De Lau, la tienda de ropa para mujer de Laura Pérez, en Grado. / Christian García

Además, meses después también puso en marcha un servicio de pedidos online que fue "una maravilla" para la empresaria, que explica que con la combinación de presencial y online "completas el negocio".

Recién finalizada la Navidad, época de incremento del consumo para hacer regalos, Pérez explicó que ya empezó a notar movimiento en noviembre. "Ha sido un mes muy bueno", concretó. Esto, además, lo complementa con su labor en redes sociales, a las que dedica muchas horas para dar difusión a sus productos. Con todo ello, Pérez desveló que, a fuerza de trabajo y esfuerzo, "tan solo me quedé a cero un día, en pleno agosto".

Lejos de grandes superficies que cada vez acaparan más cuota de mercado, Pérez señaló que el pequeño comercio local es una oportunidad para fidelizar a sus clientes, tal y como ha logrado durante estos meses. "Prácticamente todos los clientes que tengo son de Grado. Lo que hay que tener claro es que hay que ofrecer facilidades", explicó Pérez, que entre otras opciones señaló que, a la hora de realizar una devolución, no opta por entregar vales para garantizar una futura compra en su tienda. "La persona que quiera volver, va a volver", recalcó.