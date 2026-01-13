Esta es la elaboración inspirada en Homer Simpson con la que el restaurante Feudo Real de Grado participará en el certamen de Afuega’l Pitu
El establecimiento moscón es uno de los finalistas en la edición de este año
Cabrales, La Peral, Gamonéu... Estos son una pequeña muestra de las numerosas variantes de quesos que coexisten en Asturias. Cada uno cuenta con sus características propias y se diferencian por sus aromas, texturas, sabores o intensidad, además de la procedencia de la leche (ya sea de vaca, cabra u oveja). Sin embargo, hay una variedad de queso en Asturias que crea lazos entre los concejos productores y que este martes inicia su gran semana. Y es que se celebra el 44.º certamen de queso Afuega'l Pitu, en La Foz de Morcín, y para el que los participantes ya tienen listas sus recetas, como es el caso del restaurante Feudo Real de Grado, finalista con su elaboración.
"Llevábamos mucho tiempo pensando qué íbamos a hacer. Teníamos claro que íbamos a participar, pero la decisión se alargó", declaró Raúl Menéndez, copropietario del restaurante moscón y quien presentó la elaboración con la que acudirán el domingo 18 al certamen: un trampantojo de donut con Afuega'l Pitu.
"Para hacer en casa sin ningún problema"
Esta elaboración, realizada mediante una tortilla para dar forma al donut, parte de la sencillez para sorprender a quien lo degusta, puesto que, tal y como señaló Menéndez, "es una receta que se puede hacer en casa sin ningún problema".
Así, se elabora una tortilla la cual se mezcla con la crema de Afuega'l Pitu y huevo. Una vez todos los ingredientes están integrados, se pasan a un molde y, durante 24 horas, permanecen refrigerados para posteriormente ser introducido en el congelador durante una hora.
Una vez el tiempo ha pasado y haciendo uso de una cazuela pequeña, se calienta el aceite y se fríen los donuts a fuego suave para que se dore de forma homogénea a la vez que se descongela el interior.
"Muy fan de la serie"
Y para finalizar, tras emplatar los donuts, se decora con yema de huevo macerada en soja. "La clave es usar poca nata en la crema para no matar el sabor del queso", recomienda el copropietario del Feudo Real, que señaló que la idea surgió mientras veía una de sus series favoritas, "Los Simpson". "Soy muy fan de la serie. Estaba viendo un capítulo y vi a Homer comiendo un donut y pensé que podríamos jugar utilizando el queso como base", señaló Menéndez.
Una vez se definió la idea, llegó el momento del ensayo. "Pruebas, pruebas y más pruebas", destacó Menéndez, puesto que para lograr el equilibrio necesitaron encontrar el punto exacto de queso, tanto para que no quedase opacado por la crema como para que no se excediese en la potencia y casase bien con la tortilla. "La clave es mucha paciencia. Ir probando poco a poco", comentó Menéndez.
"Para los de Grado es especial"
De cara al certamen, en cuya edición del pasado año lograron ser finalistas, el hostelero moscón señaló que "hay platos que tienen muy buena pinta", lo que hará que el concurso tenga un nivel muy alto. Aun así, Menéndez no se preocupa por ganar o perder y prima, por encima de todo, la experiencia del concurso y la visibilidad que se le da al Afuega'l Pitu. "Para los de Grado es especial. Yo lo llevo comiendo desde pequeño. Para nosotros es como la sidra, van juntos", concluyó Menéndez.
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- El gran despliegue por el pescador de Coaña destapa fricciones entre Emergencias y la Guardia Civil por el mando de los dispositivos
- La dulce historia de Paula y Luis en Vegadeo: dejaron su vida en Madrid para reabrir un obrador de pastelería en la capital veigueña