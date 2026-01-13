Grado redescubre la figura de Manuel Pedregal, jurista y político moscón: "Buscó siempre la cohesión y apoyar el desarrollo de Asturias desde la capital"

Un político de primera línea que siempre prefirió mantenerse en un segundo plano y ceder el papel destacado a los demás. Así podría describirse, brevemente, la personalidad de Manuel Pedregal y Cañedo (Grado, 1831), jurista, político y pensador moscón cuya biografía sigue a día de hoy desconocida para el gran público. Por ello, con el objetivo de reivindicar el papel y la forma de ser de Pedregal, la Casa de la Cultura de Grado acogió este martes la conferencia "Manuel Pedregal: un político asturiano en el tormentoso siglo XIX", que corrió a cargo del doctor en Historia Abel González Fernández, quien se ha dedicado a investigar la figura de este hombre que llegó a ser, aunque solo unos meses, ministro de Hacienda durante el gobierno de Emilio Castelar en 1873.

Así, en su charla, González arrancó con los primeros años de Pedregal en Grado, donde residió hasta los 12 o los 13 años. Hijo de Nicolás Díaz Pedregal y Josefa Cañedo y Argüelles, fue el mayor de cinco hermanos. Según explicó el historiador, el lugar de residencia de Pedregal pudo ser el barrio de La Cruz. "Los escritos dicen que su familia era de un origen humilde y que su padre posiblemente fue herrador o herrero, profesiones que en la época compartían el mismo espacio en los pueblos", declaró González.

Precisamente, en esos años, Pedregal ya destacaba por su interés por la lectura y su ansia de conocimiento. En ese sentido, González destacó que recibió gran influencia de algunos profesores, como Juan Antonio Suárez en su etapa educativa primaria y del dómine Sienra (se desconoce su nombre completo), quienes decían que "no habían tenido un estudiante igual y que leía a Homero y otros clásicos en latín".

Un instante de la conferencia, con Abel González bajo una de las pocas fotos conservadas de Manuel Pedregal. / Christian García

Esta pasión por aprender se desató en Oviedo, donde realizó estudios superiores y Derecho. Allí, junto a amigos, comenzó a participar en debates en el Ateneo, analizando las ideas del momento, los proyectos de una Constitución o debates entre proteccionismo o librecambismo que "supusieron su despertar político". Su labor profesional, además, le llevó a ser nombrado decano del Colegio de Abogados de Asturias a una edad temprana, lo que para González "denota que alcanzó un gran prestigio muy pronto".

Sin embargo, el Pedregal político llegó en Madrid. Ya entre políticos de renombre, en 1868 comenzó su andadura activa en política, llegando al Congreso en 1873 como diputado por Asturias. Fue uno de los encargados de firmar el proyecto de Constitución, redactado por Emilio Castelar, que no llegó a instaurarse y que establecía un modelo de Estado federal similar al de Estados Unidos.

"¿Quién es Pedregal?"

Tras ser nombrado ministro de Gracia y Justicia, renunció el mismo día tras el revuelo y alboroto generado en Madrid ante una figura "desconocida", que derivó en un empapelamiento de la capital con carteles que decían "¿Quién es Pedregal?".

En septiembre de 1873 fue nombrado de nuevo ministro, en este caso de Hacienda, en una época "muy volátil", con tres conflictos -carlistas, movimiento cantonista y las insurrecciones cubanas-. En este escenario, Pedregal dedicó su breve periodo en el cargo, de unos cuatro meses, a la búsqueda de recursos a través de impuestos, provocando que revistas de la época satirizasen con su política. Entre otras, destacó una sátira que representaba a un ciudadano en el centro, sacando sus bolsillos vacíos, y varios de los impuestos de Pedregal rodeándole.

Tras ello, abandonó la política al caer el gobierno y decidió volver a la abogacía, además de mantenerse vinculado a instituciones como el Centro Asturiano de Madrid, en el que junto a otros paisanos "buscaba cohesión y apoyar el desarrollo de Asturias desde la capital", o el Instituto Libre de Enseñanza. Además, también dedicó su tiempo a escribir artículos y libros, entre ellos una biografía sobre George Washington, primer presidente de Estados Unidos. "Podía hablar de casi cualquier cosa, desde los Reyes Católicos hasta el modelo de Estado de Gran Bretaña", destacó González sobre Pedregal.

"Era una persona querida en Grado, cuidó su relación con la villa"

Por último, el historiador se centró en el vínculo del jurista y político con su Grado natal, concretamente en su última visita dos años antes de fallecer y que realizó junto a Juan Bances, con quien realizó una ruta desde Gijón hasta Grado (pasando por Pravia, sobre la que debatió con Bances por el pique entre ambas localidades), donde fue recibido entre vítores.

"Era una persona muy querida en Grado, hablaba con cariño a su entorno sobre ella. Cuidó mucho su relación con la villa", añadió González, que también trató la histórica estatua ubicada en el parque de Arriba durante cuatro décadas gracias a la suscripción popular tanto de moscones como de asturianos de diferentes lugares. "El día de la inauguración de la estatua, en agosto de 1897, hubo una gran multitud de asistentes a pesar de la lluvia", concluyó González.