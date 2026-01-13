El caso Trastévere, pendiente de la sentencia judicial que determinará la indemnización al "hostelero crucificado" de Grado

El fallo sobre el denominado "caso Trastévere" podría estar sobre la mesa en el plazo de un par de meses, tras la celebración del juicio este lunes. Restan ahora las conclusiones y después quedará visto para sentencia.

Las partes se vieron las caras en un juzgado ovetense a través de los abogados del Ayuntamiento, del Principado y de la defensa del hostelero, que llevó algunos testigos para declaración.

Bernardo Álvarez, propietario del Trastévere, ubicado en la villa moscona, inauguró el negocio en julio de 2022 y tuvo que cerrar a los 15 meses pese a tener todas las licencias correspondientes y en regla.

La orden de clausura llegó también de un juzgado tras la denuncia de un particular que prosperó en los tribunales argumentando que el negocio se ubicaba en un punto con protección en el catálogo urbanístico y que por ello no eran admisibles estos usos hosteleros.

Reclamación por valor de 1,2 millones de euros

Álvarez demandó a Ayuntamiento y al Principado (Patrimonio también hubo de dar luz verde al proyecto) con una reclamación de 1. 225. 406, 88 euros por los daños económicos y de otro tipo que le causó la situación que le obligó a cerrar.

Lo sucedido en este caso adquirió notoriedad pública tras protagonizar el afectado en octubre de 2023 una representación por el mercado de la villa, portando una gran cruz de madera y simulando después una crucifixión en la plaza General Ponte.

Antes de llegar a los tribunales, la situación fue objeto de un dictamen del Consejo Consultivo, que reconoció la responsabilidad patrimonial de las Administraciones implicadas, pero no una suma que entendiera correcta la defensa del afectado. El Consultivo estimó en 150.000 euros la indemnización total a percibir por el hostelero.