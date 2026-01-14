Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Selección de cortos del cineasta de Grado Julio de la Fuente: así se pueden conseguir las entradas para acudir gratis a la proyección

La cita es el sábado 24 de enero en el Auditorio moscón y se verán varias cintas, entre ellas "Frío otoño", una de sus últimas obras

Julio de la Fuente, en el parque de Grado.

Julio de la Fuente, en el parque de Grado. / Paula Tamargo

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Proyección de cortometrajes del cineasta de Grado Julio de la Fuente. Será en el Auditorio moscón, el sábado, 24 de enero, a las 19.30 horas, y se podrá disfrutar de una selección de la obra del director y guionista. En concreto, se verán "Dulce Navidad", "Al Alba", "Almas perdidas", "El quinto mandamiento" y "Frío otoño".

Esta última cinta cuenta la historia de amor de una pareja de Grado y la situación a la que se enfrentan tras el diagnóstico de Alzheimer que le afecta a ella. Esta obra se estrenó en la última edición del Festival de Cine de Gijón.

Disponibles en la biblioteca municipal

El acceso al Auditorio para asistir a la proyección es gratuito, pero hay que recoger las entradas en la biblioteca de Grado a partir del viernes, 16 de enero, a las 14.30 horas. Se entregan dos por persona.

Cartel promocional de la proyección con una selección de la obra de Julio de la Fuente.

Cartel promocional de la proyección con una selección de la obra de Julio de la Fuente. / A. G.

