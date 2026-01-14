Selección de cortos del cineasta de Grado Julio de la Fuente: así se pueden conseguir las entradas para acudir gratis a la proyección

Proyección de cortometrajes del cineasta de Grado Julio de la Fuente. Será en el Auditorio moscón, el sábado, 24 de enero, a las 19.30 horas, y se podrá disfrutar de una selección de la obra del director y guionista. En concreto, se verán "Dulce Navidad", "Al Alba", "Almas perdidas", "El quinto mandamiento" y "Frío otoño".

Esta última cinta cuenta la historia de amor de una pareja de Grado y la situación a la que se enfrentan tras el diagnóstico de Alzheimer que le afecta a ella. Esta obra se estrenó en la última edición del Festival de Cine de Gijón.

Disponibles en la biblioteca municipal

El acceso al Auditorio para asistir a la proyección es gratuito, pero hay que recoger las entradas en la biblioteca de Grado a partir del viernes, 16 de enero, a las 14.30 horas. Se entregan dos por persona.