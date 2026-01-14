El voluntario más joven de la protectora de animales moscona recoge la donación de la San Silvestre en Grado

El voluntario más joven de la protectora GraoAnimals protagonizó el acto de entrega del dinero recaudado en la inscripción de la San Silvestre 2025. Se trata de Alejandro Menéndez y acudió al Ayuntamiento junto a Jacaranda García, del colectivo al que en esta ocasión se destinaron los fondos obtenidos a través de las tradicionales pruebas de fin de año. En total, se reunieron 1.895 euros que van al ciudado de los animales de los que se hace cargo la protectora moscona.

En el acto, desarrollado en el Ayuntamiento, estuvieron presentes el alcalde, José Luis Trabanco, Cristina Coalla, teniente de alcalde, la edil de Deportes, Lorena Álvarez, además de los citados miembros de la protectora.

El Ayuntamiento de Grado dedica la recaudación de la San Silvestre de cada año a una causa solidaria.