El dramaturgo y escritor Juan Mayorga, nuevo premio Aula de las Metáforas de Grado

El dramaturgo y escritor Juan Mayorga es el nuevo premio Aula de las Metáforas de Grado. El galardón, de carácter bienal y que cumple su novena edición, ha sido otorgado por unanimidad. El jurado, tras una reunión telemática, destaca en su fallo que el autor madrileño ha sido el elegido "por su obra profundamente renovadora que interpela con vigoroso calibre ético al espectador y al lector de nuestros días". También que Mayorga "estimula la dimensión poética de arte como motor de indagación, de pensamiento, de emoción y conmoción".

"Se dice muchas veces que una imagen vale más que mil palabras. Yo digo que con frecuencia es probable que sí, pero una imagen no vale más que una sola palabra y Juan Mayorga es un creador que cree precisamente en ello y que da una importancia tremenda a la palabra", señaló Fernando Beltrán, presidente de la Fundación Aula de las Metáforas tras conocerse el fallo del jurado.

"Verdadero intelectual en el mejor sentido de las palabras"

Beltrán también subrayó la "importante dimensión" de Mayorga en su figura de "estudioso del teatro". "Es un verdadero intelectual en el mejor sentido de las palabras", apuntó el poeta, que destacó que Mayorga "te da ideas, es muy autocrítico y pone en duda las grandes verdades a las que se enfrenta".

En cuanto a la decisión del jurado, que optó de forma unánime por elegir a Mayorga, Beltrán señaló que "la única duda importante, como siempre, son las candidaturas que apetece premiar pero que al ser bienal se hace imposible". En ese sentido, la Fundación partió con una lista de unos sesenta candidatos que, tras varias cribas, llegó a tres finalistas, siendo Mayorga finalmente el elegido.

Por su parte, el concejal de Cultura de Grado, Diego Nieto, destacó la importancia de la figura de Mayorga, Premio Princesa de Asturias. "Estamos encantados de seguir apoyando a la Fundación para que se sigan convocando unos premios que acumulan ya una lista de grandes artistas reconocidos".

"Celebración de la poesía"

Además, el edil moscón señaló que estos galardones dan la posibilidad de atraer grandes figuras de la literatura a Grado, lo cual permite que "lleguen a la villa y se puedan organizar actividades alrededor del premio".

El jurado del galardón estuvo compuesto por el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, el concejal de Cultura de Grado, Diego Nieto. el poeta y presidente de la Fundación, Fernando Beltrán, el profesor de la Universidad de Oviedo y director del Aula, Leopoldo Sánchez, el escritor Manuel García Rubio, y Covadonga Santianes, como secretaria del jurado.

El premio Aula de las Metáforas, que se convoca cada dos años, se concede a aquellas personas o entidades que destacan por su apoyo, difusión y celebración de la poesía, por lo cual se conmemora con la entrega de una escultura creada por el artista mallorquín Pep Carrió.

La entrega del premio tendrá lugar en los próximos meses en un acto en el que se rendirá homenaje al galardonado.

Este premio se entrega cada dos años desde 2009 y, desde entonces, se ha reconocido la labor del programa "La Estación Azul"; Joan Manuel Serrat, el festival internacional de poesía de Medellín (Colombia), Concha Quirós, la fundación Centro de Poesía José Hierro, Chema Madoz, José Sacristán y Jesús Munárriz.