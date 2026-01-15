Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grado, de estreno en sus museos: así es el nuevo folleto turístico que promociona los tres equipamientos de la villa

El acceso es gratuito y todos los meses hay además itinerarios guiados para conocer más de cerca patrimonio, cultura y tradiciones mosconas

El nuevo folleto, en imágenes / A. G.

Paula Tamargo

Grado

Grado edita un nuevo folleto sobre sus tres sedes museísticas, que explica de un rápido vistazo y de modo ameno qué se ofrece, dónde verlo y las fechas y horarios de acceso. Acaba de darlo a conocer y su portada toma como base una foto antigua de una mujer en el mercado. Se trata de una imagen mítica, en blanco y negro, que forma parte del archivo del Museo del Pueblo de Asturias, y que se sitúa en el centro de una composición llena de color con productos que fueron o son habituales en la cita comercial dominical y que añade también fotografías de los edificios que albergan las distintas colecciones.

"Estrenamos 2026 con nuevo folleto del Museo Etnográfico y de Historia de Grau/Grado en el que puedes encontrar información práctica de las tres sedes y todas sus colecciones", explican desde el Ayuntamiento de Grado, que invita a conocer la villa y esta propuesta cultural que ofrece la visita a las tres sedes museísticas y las colecciones que acogen además La Cardosa o el Palacio Fontela.

Las fechas y horarios de las tres sedes del Museo Etnográfico y de Historia de Grado es el que sigue:

-Villa ya Mercáu, en el palacio Fontela. Abre miércoles de 10.00 a 15.00 y de 16.00 a 18.00; jueves y viernes de 10.00 a 15.00; sábado de 10.00 a 17.30, y domingo de 10.00 a 16.00. Lunes y martes está cerrado.

-Llagar de Sidra, en el palacio Miranda-Valdecarzana. Abre lunes y martes de 10 a 20.45 horas; sábado y domingo de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.45 horas.

-Cultura Tradicional y Colección de la Guerra Civil, en La Cardosa. Se puede visitar los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Además del acceso por libre, el Ayuntamiento de Grado dispone de programas de visitas guiadas cada mes, gratuitas. La Oficina de Turismo ofrece información al respecto ( 636 90 90 88 / 985 75 08 04).

