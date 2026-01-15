"Por mí volvería a nacer", poemario infantil de Ana Lamela Rey que se presenta este viernes en la Casa Cultura de Grado
"Por mí volvería a nacer/Por mi diba volver a nacer", es el título del poemario infantil de Ana Lamela Rey, que se presenta este viernes en la sala polivalente de la Casa Cultura de Grado, a las 18.00 horas.
Lamela, poetisa y música, pone sobre la mesa un cuento en verso "en el que la celebración de la vida se transmite con cada una de las palabras elegidas y la voz poética va creciendo al mismo tiempo que los cuerpos y vivencias de las o los protagonistas".
Se trata de un poemario ilustrado además por Patricia Saez, que sigue la vida y las experiencias de un bebé "que va adoptando distintos géneros, orígenes y vivencias a lo largo de las páginas, que es único pero que se identifica con toda persona pequeña o grande que se acerque a sus palabras e imágenes".
El acto estará presentado por la escritora Marta Mori y Delia Gutiérrez musicalizará con su flauta la lectura de poemas.
"Dentro de un universo mágico lleno de referencias cotidianas a la época de crianza, el libro sigue una línea narrativa que avanza cronológicamente desde la gestación hasta el nacimiento, la adaptación a la familia y el 'afuera': los juegos, las relaciones afectivas y los sueños e ilusiones de crecer y hacerse mayor en un mundo que acoge y celebra la infancia como un regalo que hay que amar y cuidar", destaca la promoción sobre esta obra.
