"Por mí volvería a nacer", poemario infantil de Ana Lamela Rey que se presenta este viernes en la Casa Cultura de Grado

Ana Lamela, en una imagen de archivo tomada en Avilés.

Ana Lamela, en una imagen de archivo tomada en Avilés. / Mara Villamuza

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

"Por mí volvería a nacer/Por mi diba volver a nacer", es el título del poemario infantil de Ana Lamela Rey, que se presenta este viernes en la sala polivalente de la Casa Cultura de Grado, a las 18.00 horas.

Lamela, poetisa y música, pone sobre la mesa un cuento en verso "en el que la celebración de la vida se transmite con cada una de las palabras elegidas y la voz poética va creciendo al mismo tiempo que los cuerpos y vivencias de las o los protagonistas".

Se trata de un poemario ilustrado además por Patricia Saez, que sigue la vida y las experiencias de un bebé "que va adoptando distintos géneros, orígenes y vivencias a lo largo de las páginas, que es único pero que se identifica con toda persona pequeña o grande que se acerque a sus palabras e imágenes".

El acto estará presentado por la escritora Marta Mori y Delia Gutiérrez musicalizará con su flauta la lectura de poemas.

"Dentro de un universo mágico lleno de referencias cotidianas a la época de crianza, el libro sigue una línea narrativa que avanza cronológicamente desde la gestación hasta el nacimiento, la adaptación a la familia y el 'afuera': los juegos, las relaciones afectivas y los sueños e ilusiones de crecer y hacerse mayor en un mundo que acoge y celebra la infancia como un regalo que hay que amar y cuidar", destaca la promoción sobre esta obra.

