Récord de turistas en Grado en 2025: hubo 46.339 visitantes que acudieron a conocer el concejo o llegaron a través del Camino de Santiago

Grado finalizó el año 2025 con récord de visitantes: recibió a un total estimado de 46.339, de los que 4.047 fueron atendidos en la Oficina de Turismo. Según los datos municipales, la mayor parte de estos visitantes, en torno al 57 por ciento, procedían de distintos puntos de Asturias. En este grupo se encuadran las personas que acuden al mercado semanal o a las diferentes ferias y mercadones, que llegan al municipio para conocerlo o para participar en actividades deportivas, culturales o visitas guiadas, entre otros.

Los que proceden de otras comunidades son un 34 por ciento y, de ellos, una parte importante proviene de Madrid. Para los turistas nacionales el motivo del viaje es el Camino de Santiago o visitar a familiares y a amigos. El peregrinaje es también el principal motivo para los visitantes internacionales, que representan el 9 por ciento del total y llegan fundamentalmente de Europa, sobre todo de Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, seguidos de viajeros de Estados Unidos, otros países europeos y América Latina.

Diversas nacionalidades

En la Oficina de Turismo de Grado se ha atendido a visitantes de muy diversas nacionalidades, incluidas personas de lugares tan dispares como Nueva Zelanda, Corea del Sur, Perú o Canadá.

A lo largo del año 2025 desde el área de Turismo se desarrollaron un total de 125 visitas guiadas y otras actividades relacionadas (sin contar algunas de las efectuadas directamente desde Cultura). De todas ellas, 85 fueron llevadas a cabo por personal de la oficina.

El total de personas que acudieron a estas visitas fue de 1.864 y los elementos más visitados fueron, por este orden, el casco histórico (36 por ciento), la colección Villa ya Mercáu del museo (33 por ciento), la sede Llagar de Sidra del museo (30 por ciento), la arquitectura indiana (17 por ciento) y la Colección de Cámaras de Fotografía Históricas (12 por ciento).