"Compaginar estudios y entrenamientos es complicado, pero lo estoy llevando bien"

Martín Fernández (Avilés, 2008), parte del equipo NESTA-MMR Cycling Team, acumula un notable palmarés pese a su juventud. Entre otros muchos logros su alto rendimiento deportivo le permitió colocarse a finales del año pasado como número uno del mundo de ciclocross junior. Es vecino de Ranón (Soto del Barco), pero está vinculado por parte de su familia paterna a Grado, donde también se inició en su infancia en el ciclismo y donde se le ha distinguido recientemente como mejor deportista promesa en la última Gala del Deporte Moscón. Sobre el orgullo por este reconocimiento y sobre la exigencia de los entrenamientos combinados con los estudios habla en esta entrevista en la que se refiere también a sus inicios deportivos y a sus planes de futuro.

-Le reconocen en Grado, tierra de su familia paterna y con la que mantiene muchos lazos.

-Una parte de mi familia es de allí y nos enteramos del reconocimiento por algunos conocidos. Estoy muy contento de poder tener este premio.

-Y hace unos días se alzó con el bronce en el Campeonato de España.

-Cuando acabó la carrera me quedé con la espina clavada, ya que en la primera vuelta me caí en una curva y los dos primeros se me fueron. Aún así, luego pude mantener el ritmo y conseguir el bronce. Después de reflexionar de forma tranquila, pensando un poco en cómo finalmente fueron las cosas, la verdad es que estoy contento porque es mi primera medalla en un campeonato de España.

-La distinción en la gala moscona le llegó por su gran año en cuanto a resultados.

-En ciclocross, que es la modalidad que disputo durante el invierno, pude ganar la Copa de España, con gran prestigio. También me fui de gira navideña a Bélgica, donde corrí un par de carreras y pude conseguir algunos buenos resultados, como dos «top 20» y un cuarto puesto en la Loenhout, carrera de muy importante en el país. Este fin de semana estaré en Benidorm para la Copa del Mundo, y posteriormente iré a la de Hoogerheide, la cita más importante.

-¿En qué momento llegó el ciclismo a su vida?

-Siendo muy pequeño. Yo creo que llevo haciendo ciclismo desde que tengo cinco o seis años. Fue por la influencia de mi padre, al que le encanta este deporte y desde muy pequeño iba con él en bici. Luego llegó la escuela de Santi Pérez, y luego ya me pasé al MMR de la escuela de Samuel Sánchez.

-El equipo de una leyenda asturiana y nacional de ciclismo...

-Samuel es un referente para todos los asturianos que hacemos ciclismo, es oro olímpico y tenerlo ahí como referente es un privilegio.

-Por las mañanas tiene que entrenar y eso supone ir al instituto en el turno de tarde. ¿Cómo lo lleva?

-Compaginar entrenamientos con estudios es un poco complicado, pero bueno, lo estoy llevando bien. Los viajes en avión y los desplazamientos pasan un poco factura, pero al final puedo hacer es lo que me gusta.

-¿Tiene en el horizonte estudios que le llamen la atención?

-De momento no tengo claro lo que voy a estudiar, pero estoy haciendo el bachillerato científico. Me gusta la biología y se me da bien la química, aunque como digo, aún no tengo claro lo que voy a estudiar. Sí tengo en mente hacer una carrera, pero de momento no me he decidido por el camino que tomaré em ese sentido.

-En el apartado deportivo, ¿qué espera para el futuro?

-De momento no está claro, pero creo que estoy haciendo un buen trabajo y los resultados acompañan, por lo que a final de temporada seguramente aparezca opciones.