"Anda nin, yes de Grao y se te nota": así se hizo la canción de la que todo el mundo habla en la villa y que triunfa entre los moscones

Noé Coto es el compositor de la canción de la que se lleva hablando en Grado desde hace semanas. El joven ha creado una melodía moderna, pegadiza, con una letra en la que repasa lugares y símbolos de la villa, además de hacerlo con expresiones y palabras características de los vecinos del municipio. El estribillo empieza con un "Anda nin/yes de Grao y se te nota/ yes moscón", la frase que va acompañada de una mayor intensidad musical. Después prosigue así: "Grao, Grao, villa moscona/orgullu que nun se va/entre Santiago y Santana/la fiesta vuelve a sonar/los Moscones de Oro, brillando/y la 'fabera' siempre mirando".

Desde hace año y medio en Cádiz

Coto es de Grado de siempre y, de hecho, hasta hace muy poco, residía en la villa. "Viví toda mi vida allí hasta hace un año y medio, momento desde el que vivo en Cádiz", explica a LA NUEVA ESPAÑA de Grado. "Aquí trabajo como vigilante de seguridad en festivales. Este año vi a algún cantante exitoso con pocas canciones, otros con canciones que no eran de ellos y mucha gente del público se quejaba. Así que tuve la idea de escribir canciones con la idea de vender alguna letra", comenta. Así surgió el proyecto de componer y de dedicar un tema a su localidad natal.

Explica que todo el proceso creativo lo realiza él, si bien lo único que no hace es cantar. Para esto último, para crear la voz que interpreta el tema, utiliza una aplicación de Inteligencia Artificial (IA).

"Las canciones las escribo y las creo íntegramente yo, pero no canto, están 'cantadas' con Inteligencia Artificial", señala. Tiene ahora mismo más de una treintena de temas, en concreto 32 publicados. Cuando empezó a hacerlas, tenía claro que quería hacer una de Grado, que "al estar lejos de casa, se echa mucho de menos", señala.

La Muyerina

Su autor confirma que en la letra dice "Grao" y que con "la fabera" se refiere a la escultura de La Muyerina que está en la plaza General Ponte. "Algunas personas me decían que si era 'favela', pero no, es fabera, yo siempre llamé así esa escultura de la plaza" , indica.

Además del estribillo del tema, la letra de la canción habla de La Panera, El Frontón y el Mercadón y de que "Valentín Andrés ya lo escribió/un moscón nunca se rindió". "En la capilla se guardan los Dolores/y se sueltan en las Flores", dice el tema, que también cita la Primera Flor, la Segunda Flor, al Mosconia, al tocinillo de cielo, al paseo del Cubia, al afuega'lpitu y al mercado, entre otras cosas.

"Siempre se puede hacer otra versión"

"Hice un listado de lo más típico y luego fui haciendo la canción desde ese texto. Se me quedaron muchas cosas fuera, como los colegios o la Virgen del Fresno, pero siempre se puede hacer otra versión", señala este joven sobre el que muchos moscones preguntan, interesados en saber quién es desde que publicó esta canción que no ha parado de escucharse en Grado, donde se ha compartido cientos de veces entre los vecinos a través de WhatsApp. "Viví en los edificios de La Bolera y soy hijo de Coto, que tuvo taller y grúas toda la vida" en la villa, detalla.