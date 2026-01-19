"Odisea en la basura" del IES Ramón Areces de Grado: así auditaron los alumnos la calidad de su sistema de recogida de residuos
La iniciativa forma parte de un plan educativo de Cogersa para fomentar el reciclaje
J. A. O.
Un grupo de alumnos del IES Ramón Areces de Grado participó este lunes en el programa "Odisea en la basura", una iniciativa del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) que busca fomentar las buenas prácticas en la recogida selectiva de desechos y su reciclado. Los estudiantes, algunos de ellos ataviados con trajes especiales de protección, analizaron el contenido de los depósitos de reciclaje, comprobando el nivel de elementos impropios que había en cada uno de los recipientes y apuntaron los datos para hacer un análisis crítico.
Aunque el balance fue bastante satisfactorio, también hubo alguna que otra sorpresa en el interior de las bolsas. En todo caso, la información recogida permite obtener conclusiones respecto a lo que se hace bien o mal en el centro educativo.
En el programa de Educación y Sensibilización Ambiental- Senda Circular de Cogersa participan 25 colegios e institutos de la región, en los que se llevan a cabo talleres que tratan de concienciar y profundizar en qué esconden los residuos. En quince de estos centros, como es el caso del IES Ramón Areces, además de la visita de seguimiento también se llevan a cabo la actividad "Odisea en la basura", experiencia práctica en la que se audita el sistema de recogida de residuos y su tratamiento, mediante una revisión de los contenedores azulcon la basura recogida en las aulas. Las bolsas se pesan inicialmente y tras el proceso de triado manual, para apartar los materiales que están mal seleccionados, se pesan nuevamente, para llegar a obtener el porcentaje de elementos impropios.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Intensa búsqueda en Cangas del Narcea: Guardia Civil, 112, vecinos y hasta cazadores peinan el concejo para encontrar a una mujer de 49 años que salió a hacer la compra y ya no volvió
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
- Asturias tirita de frío con 7,9 grados bajo cero: estos son los dos puntos de la región que están entre los lugares más gélidos del país
- Fallece en Oviedo a los 84 años el catedrático de Matemáticas Marcial Fernández