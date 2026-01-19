"Odisea en la basura" del IES Ramón Areces de Grado: así auditaron los alumnos la calidad de su sistema de recogida de residuos

Un grupo de alumnos del IES Ramón Areces de Grado participó este lunes en el programa "Odisea en la basura", una iniciativa del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) que busca fomentar las buenas prácticas en la recogida selectiva de desechos y su reciclado. Los estudiantes, algunos de ellos ataviados con trajes especiales de protección, analizaron el contenido de los depósitos de reciclaje, comprobando el nivel de elementos impropios que había en cada uno de los recipientes y apuntaron los datos para hacer un análisis crítico.

Aunque el balance fue bastante satisfactorio, también hubo alguna que otra sorpresa en el interior de las bolsas. En todo caso, la información recogida permite obtener conclusiones respecto a lo que se hace bien o mal en el centro educativo.

En el programa de Educación y Sensibilización Ambiental- Senda Circular de Cogersa participan 25 colegios e institutos de la región, en los que se llevan a cabo talleres que tratan de concienciar y profundizar en qué esconden los residuos. En quince de estos centros, como es el caso del IES Ramón Areces, además de la visita de seguimiento también se llevan a cabo la actividad "Odisea en la basura", experiencia práctica en la que se audita el sistema de recogida de residuos y su tratamiento, mediante una revisión de los contenedores azulcon la basura recogida en las aulas. Las bolsas se pesan inicialmente y tras el proceso de triado manual, para apartar los materiales que están mal seleccionados, se pesan nuevamente, para llegar a obtener el porcentaje de elementos impropios.