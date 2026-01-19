Quesos de oro en Grado: las tres productoras mosconas de Afuega'l Pitu copan los premios del certamen de Morcín

Las tres queserías de Grado han hecho pleno en el Certamen del Quesu Afuega’l Pitu de Morcín de este domingo. De hecho, en trapu blanco y trapu roxu, las tres han copado los premios.

En trapu blancu, Temia se ha hecho con el primer premio, seguida de La Borbolla, que consiguió el segundo, y de Ca Sanchu, que logró el tercero. En trapu roxo, La Borbolla consiguió el primero, Ca Sanchu el segundo y Temia el tercero.

También hubo podio en el caso de los premios en el atroncáu blanco, pues Ca Sanchu consiguió el primero. Esta misma quesería logró el segundo en atroncáu roxu. Por su parte, Temia también se llevó el Afuega'l Pitu de Oro por su trayectoria y los reconocimientos que ha tenido fuera de nuestras fronteras.

Agradecimiento y satisfacción

"Seguimos con los pies en la tierra y las manos en el Afuega'l Pitu, no podemos estar más orgullosos con el primer premio al Afuega'l Pitu de trapo blanco, tercer premio al Afuega'l Pitu trapo rojo y Afuega'l Pitu de Oro por la trayectoria Queseria Temia", se puede leer en las redes de esta quesería, que acompaña este texto con el agradecimiento a Sara García Rodriguez, Alberto y María Argüelles, que aparecen en una foto rodeados de quesos. "Gracias a todos los que día a día estáis ahí apoyando lo rural y artesano", añade el mensaje de una casa al frente de la que se encuentra Verónica Álvarez.

Verónica Álvarez, Lucas Sánchez y Alejandro Casielles, en el stand de la Quesería Temia. / DOP/Q. T.

"Traemos p'Ambás cuatru premios n'esta edición del XLIV del certamen d'Afuega'l Pitu. Gracies a tolos que llevasteis un queisín nueso pa casa, volvimos cola furgoneta casi vacía. Pal añu que vien, más", han destacado por su parte desde la Quesería Ca Sanchu, a cuyo frente están Marta Fernández y Xel Díaz.

Marta Fernández y Xel Díaz, en el stand de Ca Sanchu. / C. S.

Con satisfacción y una valoración muy positiva salieron asimismo del certamen las responsables de la Quesería La Borbolla. "En esta ocasión llevamos el primer premio en el Afuega'l Pitu de trapu roxu y el segundo premio en el Afuega'l Pitu de trapu blancu. Nos hace mucha ilusión porque es un concurso en el que ya participaba nuestra madre y nosotras seguimos haciéndolo todos los años y siempre llevamos algún premio", indicaron las hermanas Isabel y Ana García Martínez, segunda generación al frente de la quesería.

Ana García Martínez, en el stand de La Borbolla en Morcín. / Q. B.

El certamen, que volvió a ser un éxito de público, puso de manifiesto la unidad en el sector y el consenso entre las queserías asturianas dedicadas a la elaboración del afuega’l pitu con la Denominación de Origen y el Principado en que es el momento de que esta especialidad autóctona aborde de una manera definitiva su presencia en el mercado nacional.