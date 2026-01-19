Zoe Álvarez, promesa del piragüismo moscón: "Siento que estoy evolucionando muy bien"

Zoe Álvarez tiene trece años y es una de las grandes promesas del deporte moscón. La piragüista, elegida mejor deportista joven del concejo en 2025, descubrió esta modalidad con tan solo seis años, de la mano de su padre, quien la practicaba de joven. A día de hoy aspira a seguir mejorando, mientras disfruta de la competición.

-Mejor deportista promesa de Grado. ¿Qué sensación deja este galardón?

-Pues la verdad es que me hizo mucha ilusión, porque lo propuso el club de piragüismo de Grado y defendió mi candidatura a pesar de que entreno en Oviedo. Cuando me dijeron que lo había ganado me puse muy contenta. Fue muy ilusionante estar en la gala, que vayan llamando uno a uno, responder preguntas de cómo empecé en este deporte...Recibir el premio es algo que me ha hecho mucha ilusión.

-¿Cómo valora el año 2025 en clave deportiva?

-Pues me gustó mucho el Mini Sella, en el que quedé segunda. Es una carrera muy buena, en la que me lo pasé muy bien porque se junta mucha gente de diferentes sitios. También en K2 me lo pasé muy bien y pude quedar primera, como en K4, en el que competí junto a amigas mías.

-¿Cómo descubrió el piragüismo?

-Pues, básicamente, empecé porque cuando iba a Pravia veía a mucha gente entrenando. Entonces, un día le pregunté a mi padre qué deporte era y me explicó que él también lo practicaba de pequeño. Un día me llevó a Soto del Barco para que lo probase y, al final, me apunté, porque me gustó muchísimo. Creo que fue a los 7 años y desde entonces empecé a entrenar, me hicieron ficha y comencé a competir.

-¿Se hace duro compaginar el piragüismo con los estudios?

-Es un poco duro sí, porque hay compaginar los entrenamientos con los estudios y con los amigos, pero, si te organizas bien, todo se puede combinar.

-¿Cuál ha sido su proceso de evolución?

-Pues un cambio ha sido el entrenamiento. Al cambiar de minikayak a K1 hemos cambiado de entrenador para adaptarnos a las nuevas categorías. Poco a poco me voy viendo mejor en comparación con carreras del año pasado. Siento que estoy evolucionando muy bien.

-¿Es difícil cambiar entre modalidad individual y de grupo?

-Al final, es más o menos lo mismo. Cambia el número de personas, por lo que tienes que ir bien con la otra persona. Pero al final lo complicado es manejar la inestabilidad.

-¿Cómo ve este 2026?

-Este año quiero mejorar mi puesto en el campeonato de España, entrar dentro de las diez primeras y entrar en el Campeonato de Espapa por selecciones autonómicas (Cesa), una competición muy importante con la selección asturiana, con la que me gustaría estar.

-Asturias es una región con gran nivel de piragüistas. ¿Se ve llegando lejos?

-Lo que más me gustaría es formar parte de la selección asturiana, pero todavía queda mucho tiempo, ya que aún estoy en infantil. Por ahora nos dicen que tenemos que ir a pasarlo bien, no preocuparnos si una carrera sale mal. Lo importante es esforzarse y mejorar poco a poco. Ahora hay una piragüista en mi categoría que va muy bien y lo que quiero es llegar a su nivel y ganarla.