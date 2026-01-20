Filandón de invierno para una tarde de convivencia "como las de antes": así será la cita que organiza "La Flor de Grau" en La Panera

"Filandón de invierno" este próximo sábado en Grado. Será en La Panera, en el parque de Arriba, y estará abierto a todas aquellas personas que deseen participar en esta iniciativa que se plantea como una actividad de convivencia para pasar "una tarde como las de antes", en las que se juntaban vecinas y vecinos para compartir un rato de cantares, labores o simplemente de charla. La convocatoria es de 16.00 a 20.00 horas.

La propuesta está organizada por la Asociación de Folclore La Flor de Grau en colaboración con el Ayuntamiento de Grado, de Paz Mesa y de la Asociación para la Creación Textil.

"Un día en comunidad"

El colectivo promotor incide en el carácter abierto de la propuesta. Lo está a todos los que "quieran ir a pasar una tarde bien guapa con 'La Flor de Grau' para coser, tejer, bordar, cantar, contar historias, bailar o lo que se nos ocurra y nos preste". "Se trata de un día en comunidad como hacían antes las muyeres y paisanos que se juntaban para pasar una tarde con vecinos y amigos", añaden los organizadores.