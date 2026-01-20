Grado celebrará el 16 de febrero su concurso de disfraces de Carnaval: así puedes participar en el Antroxu moscón

Grado celebrará la jornada central del Antroxu de este año el lunes 16 de febrero. Como es tradicional, la actividad más destacada será el concurso de disfraces, programado para las seis de la tarde en El Frontón del parque Manuel Pedregal de la villa moscona. En esta ocasión, el tema elegido para participar es el de los personajes clásicos de animación.

La organización municipal ha establecido la concesión de varios premios, repartidos en categorías. Así, en la infantil, destinada a niños de tres a diez años de edad, habrá tres galardones, dotados con 100, 75 y 50 euros, respectivamente. La juvenil, para chicos de once a dieciocho años, tendrá las mismas cuantías.

Por su lado, la categoría de familias y grupos, ofrece 250 euros para el ganador, 125 euros para el segundo clasificado, y 100 para el tercero. Para participar se necesitan grupos de más de dos personas, que pueden estar integrados solo por niños y adolescentes o por pandillas de amigos o asociaciones. Eso sí, teniendo en cuenta que los disfraces de todos ellos deben guardar relación directa con el tema seleccionado para el Carnaval moscón de este año.

La participación en el concurso de disfraces del Antroxu de Grado precisa de inscripción previa. El plazo ya está abierto y se extenderá hasta el día 26 de este mes, a las dos de la tarde. Para apuntarse es necesario presentar la solicitud que está disponible en la web municipal de forma presencial en la Oficina de Información Juvenil o enviándola a la dirección de correo oij@ayto-grado.es

El concurso arrancará a las seis de la tarde, cuando se irá llamando a los participantes por orden de inscripción, comenzando por los niños para seguir con los disfraces juveniles y concluir con los de familias o grupos. La organización permite que quien así lo desee pueda realizar una pequeña representación ante el jurado, que también será valorada a la hora de puntuar.

Los premios se decidirán teniendo en cuenta la originalidad de la propuesta, la creatividad en el diseño, los materiales utilizados para la confección del disfraz y la animación de la puesta en escena. El jurado tiene potestad para declarar desierto alguno de los galardones, en el caso de que estime que no llegan a un mínimo de calidad.

El año pasado, como gran novedad, en colaboración con la Asociación Mujeres por Grado, se introdujo el denominado "entierro del moscón" para el martes de Antroxu, como variante local de la tradicional sardina.