Los capitanes históricos del Real Oviedo "juegan" en Grado: esta es la exposición para celebrar el centenario del club y los 40 años de la Peña Azul Moscona

"Orgullo, valor y garra". Este es, sin duda, el lema que todo oviedista tiene grabado en su cabeza, más aún tras una temporada 2024-2025 en la que los carbayones lograron regresar a 1.ª División tras casi un cuarto de siglo recorriendo campos de tierra y ascendiendo peldaño a peldaño en la escalera que son las diferentes categorías de fútbol español. Pero este lema es aún más importante en pleno 2026, cuando el Real Oviedo celebra su centenario, coincidiendo también con el 40.º aniversario de la Peña Azul Moscona. Con este doble motivo, la asociación Les Sacaveres inauguró este martes en Grado la exposición "¡Oh, Capitán! ¡Mi Capitán!", en la cual se homenajea a diferentes jugadores que, a lo largo de cien años, portaron el brazalete de capitán de los azules.

"Consideramos importante destacar la figura de los diferentes capitanes del club tras cien años de historia", afirma José Ángel Mangas, miembro de Les Sacaveres, experto en la historia del Real Oviedo y comisario de la exposición, que pone el foco en las cuatro leyendas que se destacan en la muestra: Óscar, Herrerita, Toni y Tensi.

Por la izquierda, Borja Alonso, Ruben González, Ramsés Velázquez, Alvaro de la Grana y Miguel Vázquez en la presentación de la exposición. / C. A.

Las figuras de estos cuatro mitos eternos del oviedismo se detalla en la exposición con fotografías, camisetas, cuadros e incluso cromos de otros históricos jugadores que, en diferentes etapas, portaron el brazalete con el escudo del Oviedo. Quienes decidan visitar la muestra podrán descubrir un expositor con brazaletes de capitanes y camisetas de algunos de estos líderes del vestuario, entre los que no falta Diego Cervero, una extensión de la pasión del Tartiere sobre el césped en una de las etapas más complicadas del club y actual médico del primer equipo.

"El capitán es una figura primordial. Es la persona que ejerce de icono para los demás, quien vigila el comportamiento dentro y fuera del terreno de juego", comento Mangas, quien, reflexionando sobre la figura del portador del brazalete, señala que "hoy día ha quedado un poco desvirtuada" puesto que, anteriormente, la antigüedad en el club erigía a estas figuras. "Con el fútbol moderno todo ha cambiado. Esta misma temporada, Rondón fue capitán en un partido y ahora no está", apunta el comisario de la muestra, que añadió que, debido a la velocidad con la que se suceden los hechos en la actualidad "los capitanes son un poco volátiles".

Manolo Lafuente, expresidente del Real Oviedo, en la muestra. / C. G

Sin embargo, ante el actual gran capitán de Real Oviedo, Santi Cazorla, Mangas no tiene dudas. "Es una leyenda del Oviedo y del fútbol español. "Pese a su edad y sus problemas con las lesiones, volvió al Oviedo porque su visión era retirarse aquí como jugador. Es el club de su vida y la pasada temporada aportó muchísimo", ratifica Mangas, que lamentó que el de Lugo de Llanera esté teniendo menos protagonismo en el regreso a Primera, aunque "cuando sale al terreno de juego, todavía se nota su calidad y su figura".

En ese sentido, y ante un regreso a la máxima categoría que está siendo duro para todos los estamentos del club, Mangas analiza las necesidades de la plantilla actual y destacó una figura histórica como el capitán ideal para estos momentos: "Tensi sería una figura para todos. Destacaría los tres valores primordiales, el orgullo, el valor y la garra, y tendría una gran influencia en el vestuario", sostiene.

A la espera de cómo se desarrolla el resto de la temporada, de si el club y la plantilla logran enderezar el rumbo y luchar hasta la última jornada por una permanencia con sabor a título, el oviedismo tiene una cita casi obligada en la Casa de la Cultura de Grado, donde hasta el 30 de este mes de enero disfrutará de una exposición que resume cien años de pasión deportiva.