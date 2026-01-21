A la venta uno de los más míticos restaurantes de carretera de Grado, un emblemático complejo que incluye un chalé y varios apartamentos turísticos

Fue uno de los más míticos restaurantes de Grado, que vivió una época de gran esplendor cuando la principal vía de comunicación entre la villa y Oviedo era la carretera general N-634 y aún no existía la actual autovía A-63. No solo era un negocio para los que pasaban por esa vía en dirección a la capital moscona o a la del Principado, sino que fue lugar de renombre, al que se iba explícitamente para comer bien, disfrutar de las vistas desde la gran galería trasera que mira hacia Valduno (Las Regueras) e incluso para alojarse si se daba el caso.

Cerró, reabrió y ahora está a la venta, con el chalet que forma parte del grupo de inmuebles del complejo.

Terraza con vistas a Las Regueras

En los portales inmobiliarios en los que puede verse la propiedad explican que se trata de un "restaurante con zona de bar y parrilla, que ofrece dos acogedores comedores con vistas panorámicas" y que cuenta "con una planta de apartamentos turísticos con 9 habitaciones, ideal para atraer a visitantes que buscan una experiencia auténtica". "La joya de la propiedad es su amplia terraza con vistas a la naturaleza, un espacio inigualable para disfrutar de momentos inolvidables. Dispone del aparcamiento propio para más de 60 vehículos", añade.

Un chalet en el pack

Asimismo se refiere al chalet indepediente que va en el pack, recientemente reformado, con dos plantas de vivienda y "dos enormes almacenes en la planta baja de 192 metros cuadrados de construcción cada uno, que pueden servir como garaje para varios coches, almacén" u otros usos.

Vista del negocio en 2017, cuando reabrió con un hostelero asturmexicano. / PABLO SOLARES

La finca, en total, es de 600 metros cuadrados, y se destaca su ubicación estratégica en la zona de Vega de Anzo, cerca de los enlaces con la autovía, "fácil acceso a estación de tren y parada de bus" y proximidad a distintos núcleos del centro de la región o los Valles del Trubia, lo que lo convierte en "ideal" para un equipamiento de uso turístico.