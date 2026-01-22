Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día de cine en Grado, que proyecta en el Centro Cultural "Frío otoño" y otros cortos de Julio de la Fuente

La cita es este sábado, a las 19.30 horas

Fotograma de &quot;Frío otoño&quot;, corto de Julio de la Fuente

Fotograma de "Frío otoño", corto de Julio de la Fuente / J. F.

P. T.

Grado

Grado acoge este sábado la proyección de una selección de cortos del cineasta moscón Julio de la Fuente. La cita es en el Centro Cultural a las 19.30 horas y entre las cintas de las que podrá disfrutarse se encuentra "Frío otoño", uno de los últimos trabajos del director y guionista, que además cuenta la historia de amor basada en hechos reales de un matrimonio de la villa que en los últimos años de su vida afronta la enfermedad del Alzheimer de ella.

Además de este corto, durante la sesión que homenajea al cineasta en su localidad, también podrán verse "Dulce Navidad", "Al Alba", "Almas perdidas" y "El quinto mandamiento". Las entradas para acudir son gratuitas y pueden solicitarse en la biblioteca de Grado.

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

