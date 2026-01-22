Día de cine en Grado, que proyecta en el Centro Cultural "Frío otoño" y otros cortos de Julio de la Fuente
La cita es este sábado, a las 19.30 horas
P. T.
Grado
Grado acoge este sábado la proyección de una selección de cortos del cineasta moscón Julio de la Fuente. La cita es en el Centro Cultural a las 19.30 horas y entre las cintas de las que podrá disfrutarse se encuentra "Frío otoño", uno de los últimos trabajos del director y guionista, que además cuenta la historia de amor basada en hechos reales de un matrimonio de la villa que en los últimos años de su vida afronta la enfermedad del Alzheimer de ella.
Además de este corto, durante la sesión que homenajea al cineasta en su localidad, también podrán verse "Dulce Navidad", "Al Alba", "Almas perdidas" y "El quinto mandamiento". Las entradas para acudir son gratuitas y pueden solicitarse en la biblioteca de Grado.
