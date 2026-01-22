El futuro Museo del Traxe está en marcha: el Principado publica el convenio con el Ayuntamiento de Grado para la compra de un edificio que sea sede del equipamiento
Cultura aporta 300.000 euros para adquirir el inmueble y el municipio deberá adecuarlo para los usos previstos
El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado el convenio de colaboración entre la Consejera de Cultura y el Ayuntamiento de Grado mediante el que la Administración autonómica contribuye económicamente a la adquisición de un inmueble que pueda destinarse a sede del futuro Museo del Traxe. En concreto, tal y como ya había adelantado LA NUEVA ESPAÑA de Grado, la aportación es de 300.000 euros. En los términos del acuerdo se explicita que deberá contarse con el espacio para albergar este equipamiento antes de que finalice este año. Es decir, que el Consistorio ha de comprar a lo largo de 2026 una propiedad apta para estos fines.
La actuación para este futuro equipamiento se enmarca en el proyecto municipal para la ampliación del Museo Etnográfico y de Historia de Grau/Grado. "La Administración del Principado de Asturias pretende colaborar económicamente, mediante la suscripción del presente convenio, con el Ayuntamiento de Grado, comprometiéndose a colaborar en el sostenimiento generado con la puesta en marcha del Museo del Traxe por un importe total de 300.000 euros", señala el texto del convenio.
Acondicionamiento por parte del Consistorio
Por su parte, el Ayuntamiento de Grado se compromete a "adquirir un bien inmueble en la villa de Grado con destino a la localización del Museo del Traxe" y a "sufragar aquellos gastos necesarios de adecuación, rehabilitación y arreglo, en los términos que procedan para la puesta en marcha del Museo del Traxe".
