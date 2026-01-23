Claveles que enamoran en Grado: así es la original iniciativa del César Rodríguez por San Valentín

Rojos y blancos. Por unidad, a un euro, o en ramos de media docena, por cinco euros. Así se venden estos días los claveles en el Instituto de Enseñanza Secundaria César Rodríguez de Grado. La iniciativa, organizada en esta ocasión por primera vez por los alumnos de cuarto de la ESO, destinará la recaudación en la financiación del viaje de estudios y de las diferentes actividades llevadas a cabo por el alumnado de la Asociación La CoorperActiva a lo largo del curso escolar.

El director del centro, Daniel Menéndez, explica que "es una propuesta que llevamos realizando desde hace ya tres años y que se realiza por San Valentín". La idea nació de la actual secretaria del instituto, Aida Sarmiento, "quien había leído sobre esta costumbre que había en otros lugares, recuerda Menéndez. "Nos pareció una idea muy buena y la verdad que el éxito desde el primer año fue tremendo".

Símbolo de amor y de amistad

La iniciativa consiste "en enviar un clavel que puede ser bien rojo o blanco a la persona que tú elijas por esta festividad, teniendo la opción de mandar también una nota, si se quiere", señala Daniel Menéndez. "Los blancos simbolizan la amistad y los rojos, un amor más profundo", añade.

Los alumnos han instalado un puesto de venta en el hall del instituto, donde recogen los encargos y pueden participar tanto los escolares de cualquier nivel educativo como los docentes y demás personal del centro. "Todo el que quiera puede adquirirlos y puede enviarlos a quien quiera. Incluso yo mismo he recibido más de uno alguna vez", comenta.

Una de las máximas de la iniciativa de este instituto, uno de los dos que hay en Grado, es el respeto a la confidencialidad. "Solo los chicos encargados de la venta saben quiénes son los compradores y quiénes los destinatarios. Es totalmente anónimo". Es por eso que, a veces, "algunos a los que les da un poco de vergüenza, reciben ayuda de sus propios compañeros y les dan facilidades para que también formen parte de la actividad".

El reparto se realizará el próximo 12 de febrero, aunque los encargos terminarán la semana antes "para que puedan tener margen para hablar con los distribuidores y demás cuestiones de logística".

Los alumnos comenzaron a vender los claveles esta semana y "la verdad que va muy bien". Sin conocer el número exacto, el director del centro calcula que "se deben haber vendido ya alrededor de medio centenar de flores". El año pasado, lograron repartir algo más de 300 claveles y, en esta ocasión, "estamos seguros de que superaremos esa cifra", indica Daniel Menéndez.

Participando a través de las aportaciones también se educa, pues la iniciativa fomenta valores como el compañerismo, el reconocimiento de la amistad y a los gestos con respeto para subrayar la importancia del aprecio entre las personas. A la vez, quien adquiere uno de estos claveles no solo apoya el viaje de estudios, sino que contribuye a la actividad social y de colaboración con otros colectivos de Grado que desarrolla la Asociación La CooperActiva, nacida en el seno del instituto pero cuya labor y filosofía trasciende al centro.

Implicación con la vida del municipio

El instituto César Rodríguez destaca, como el conjunto de los centros educativos del municipio, por su implicación en la vida cotidiana del concejo. Sus alumnos y docentes no solo organizan actividades internas sino que participan de otras muchas que forman parte de las que se desarrollan a nivel municipal o en lugares como la residencia de ancianos. De hecho, recientemente, uno de sus proyectos, " "Arraigados", ganó el "Premio Apoyo a las personas mayores", cuya convocatoria organiza la Red Española de Aprendizaje-Servicio y la ONG Educo, con la colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y con el apoyo de diversas instituciones, empresas y entidades.

La iniciativa con la que el centro educativo ha ganado este certamen persigue que los alumnos conozcan Grado y su entorno, las actividades tradicionales del sector agropecuario y las posibilidades de futuro de estas en la empresa actual y con las nuevas aportaciones de la ciencia y la tecnología. Desarrolla la propuesta a través de los encuentros intergeneracionales, de jóvenes con mayores, que comparten con los estudiantes la historia, patrimonio y forma de vida en sus pueblos. También con participación de los alumnos en programas con Rompiendo Distancias y otras que favorecen el intercambio de experiencias que enriquecen a todos, además de contrbuir a actividades que combaten la soledad no deseada, una de las finalidades asimismo prioritarias del proyecto.

Docentes y alumnos también se han implicado en iniciativas como la Noche Blanca de Grado o el programa de Halloween en la villa, planes en los que incluso el instituto fue sede de alguna de las actividades de la programación.