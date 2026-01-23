Grado renovará la iluminación del campo de fútbol de césped artificial de El Casal, que tendrá tecnología led en las cuatro torres que alcanzan los 20 metros de altura

Grado acaba de licitar el proyecto para la renovación de la instalación de iluminación del campo de fútbol municipal de césped artificial, ubicado en El Casal. La iniciativa del Ayuntamiento supondrá la mejora de las condiciones del equipamiento para competiciones locales, entrenamientos o usos recreativos y también la eficiencia del sistema, que dispondrá de proyectores led.

Actualmente, la iluminación de este campo de fútbol está formada por 24 proyectores con lámpara de halogenuro metálico sobre cuatro torres tronco piramidales de unos 20 metros de altura. El pliego de condiciones con el que sale a contratación esta actuación para la infraestructura deportiva destaca que el cambio a tecnología led "permitirá optimizar la eficiencia energética de la instalación a través del ahorro en consumo eléctrico" y que "se podrán reutilizar las torres existentes siempre que cumplan la normativa vigente y sean aptas estructural y eléctricamente".

Presupuesto

El proyecto comprende la retirada de los 24 focos existentes, su sustitución por focos de tecnología led para alcanzar los niveles de iluminación requeridos "garantizando la eficiencia energética, la seguridad de uso y la reducción de la contaminación lumínica".

Las empresas interesadas en optar a la realización de la iniciativa, con un presupuesto de licitación de 40.000 euros, tienen de plazo hasta el 5 de febrero para presentar sus ofertas.