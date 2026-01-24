Un filandón que teje redes en Grado: "Vivimos en una sociedad muy individualista, nos falta juntarnos más para hacer cosas"

Un espacio en el que reunirse en comunidad para tejer y mucho más. "La Flor de Grau" celebró este sábado el "Filandón de invierno", una actividad que tiene su origen en los filandones antiguos, en los que las personas, principalmente mujeres, se reunían para tejer, hilar o bordar pero que, además, también tenían una parte "de celebración" en la que se comía, bebía, cantaba y bailaba. En esta ocasión, la iniciativa se llevó a cabo en La Panera, en el parque de Arriba de la villa moscona.

"El Filandón es una oportunidad de tejer redes en el territorio, de aportar. No sólo viene gente de Grado, sino también de otros concejos como Avilés", señaló Paz González, integrante de la Flor de Grau, al inicio de la actividad, que arrancó con un pequeño grupo de mujeres alrededor de una mesa donde comenzaron a tejer y realizar diferentes trabajos.

Además de todo lo relacionado con la costura, González señaló que el filandón era un espacio en el que las mujeres "tenían tiempo para compartir sus historias, sus anécdotas o incluso los lamentos que hubieran pasado a lo largo de la semana". Estos encuentros se llevaban a cabo, principalmente, en otoño, cuando "ya había menos horas de luz y las mujeres se reunían para celebrar actividades en grupo".

Sin embargo, el filandón cuenta con una parte "más festiva" y "de celebración", algo que "La Flor de Grau" ha replicado en su iniciativa. A lo largo de la tarde, por La Panera pasó también un gaitero que aportó la nota musical animando a todas las personas que acudieron para bailar y cantar, pero también para disfrutar del picoteo que se sirvió durante las cuatro horas de ocio colectivo.

"No se trata de recrearlo, sino de adaptarlo a este tiempo"

"Intentamos que sea lo más parecido. El filandón es un concepto que vivió hasta los años cuarenta o cincuenta. Estamos en el siglo XXI, pero nos puede aportar muchas cosas", apuntó Desiré Fernández, también de la asociación organizadora. En su opinión "no se trata de recrearlo" sino de adaptarlo a la época actual. "Nos aporta la posibilidad de compartir tiempo y vivencias juntas a lo largo de una tarde en torno al textil", puntualizó Fernández, que añadió que impulsa la cohesión social para "luchar contra el individualismo actual".

"Muchos tejedores o personas vinculadas al textil tienen dicho que les gustaría hacerlo con más gente. A veces parece que cuesta llamar a alguien, ir a un bar y tejer tomando un café. Esto es una manera de aportar un sitio donde reunirse de la mano del folclore y fomentarlo junto al textil", profundizó González.

Más iniciativas

Precisamente, en la actividad que ya programaron el pasado noviembre, la participación "fue todo un éxito". No solo miembros de la asociación, sino también vecinos, amistades y personas de otros concejos que se interesaron no tuvieron duda en acudir. "Vivimos en una sociedad muy individualista. Nos falta juntarnos más para hacer cosas. Algo tan básico como tejer junto a amigas o personas que no conoces es algo que genera redes de contacto poco a poco", reflexionaron ambas.

Actualmente, la iniciativa de "La Flor de Grau" es "la única o de las pocas" que se llevan a cabo en Asturias. Sin embargo, el concepto de "filandón" traspasa fronteras nacionales. Así, en otras provincias también se ha promovido esta actividad y se llevarán a cabo en Bilbao, Madrid y Segovia de la mano de la Asociación para la Creación Textil, con la que colabora la entidad moscona para promover que la gente "simplemente se junte y hagan cosas".