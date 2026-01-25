Todo listo para el Carnaval de Grado, del 13 al 17 de febrero y con "Entierro del Moscón" incluido: estos son los actos del programa municipal de Antroxu

Todo listo para el Carnaval en Grado, con una programación municipal que se desarrollará del 13 al 17 de febrero, con propuestas para todos los públicos y para disfrutar en familia, que incluyen concursos, desfiles, cine, talleres o pasacalles. No faltará el "Entierro del moscón" y este año sube además la dotación económica del certamen de disfraces.

En esta edición la temática del Antroxu organizado por el Ayuntamiento son los personajes clásicos de animación y el importe de los premios en metálico del concurso es de 250 euros para el ganador en la categoría de grupo o familia, 125 para el segundo y 100 para el tercero. En categoría individual son de 100 euros para el primero, 75 para el segundo y 50 para el tercero. "También se dará un obsequio a todos los participantes", destacan desde la organización municipal de los actos.

Inscripciones para el desfile

La programación del Antroxu que el Ayuntamiento ha hecho pública prevé que el 13 de febrero se celebre una actividad de "Podcast juventud: Origen del carnaval" y que el día 14 haya talleres sobre tazas y máscaras, además de un musical familiar con Mónica Duna. El 15 de febrero tendrá lugar el "Carnaval animal" y el 16 el pasacalles y concurso de disfraces. Las personas y grupos que quieran participar en el desfile deben inscribirse previamente, hasta el día 26 de enero, a través del correo oij@ayto-grado.es.

El broche a la programación lo pondrá el día 17 de febrero el teatro familiar con "Elsa y Ana" y el "Entierro del Moscón".