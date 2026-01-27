Emergencia climática y transición energética, a debate con la Fundación Vital en Grado: este es el programa de actos de la jornada por el aniversario de la entidad

La Fundación Vital está celebrando su treinta aniversario y en este marco se desarrollará la jornada que acoge la Casa de Cultura de Grado, este viernes 30 de enero, sobre divulgación climática y transición energética. Los actos, con el apoyo de Caja Rural, comienzan a las 12.00 horas con el taller participativo “¿Cómo frenar el cambio climático?”. Lo impartirá el colectivo de activismo climático juvenil "Fridays For Future Asturies" y en él se analizará "de forma crítica e interactiva el impacto real de distintas medidas frente a la crisis climática, enfocada a público más juvenil".

A continuación, a partir de las 13.15 horas, tendrá lugar la mesa redonda “Divulgación y periodismo: ¿qué cuentan los medios de la emergencia climática?”. Se contará con la participación de medios y colectivos especializados como "Climática" o "Science Rebellion". Con esta propuesta se pretende "reflexionar sobre las limitaciones actuales de la cobertura mediática y explorar nuevas formas de divulgación climática con mayor capacidad de impacto".

En este acto participa Magda Bandera, periodista, co-fundadora y directora de La Marea y editora de "Climática", el primer medio español de referencia en información sobre crisis climática y biodiversidad. "Una conversación necesaria sobre periodismo, rigor del oficio, responsabilidad informativa y nuevas formas de divulgación climática", destaca la fundación sobre esta propuesta.

Horario de tarde

Ya en horario de tarde, de 16.00 a 18.00 horas, se celebrará la charla–debate “Energía, colapso y regeneración: ¿cómo transformamos nuestros pueblos?”, a cargo de Antonio Turiel, investigador del CSIC y uno de los principales divulgadores sobre crisis energética en el Estado, destacan desde la fundación. En este caso se abordará "la transición energética desde una mirada crítica pero constructiva, conectando ciencia, territorio y acción comunitaria".

Además, a partir de las 18.00 horas, la Fundación Vital presentará los resultados del programa 30x30, compartiendo aprendizajes y propuestas bajo la pregunta “¿Qué podemos hacer por el futuro climático de Asturias?”. La jornada concluirá con un picoteo para celebrar el treinta aniversario de la Fundación Vital, que se ha concretado en muy diversos actos a lo largo de varios meses. La asistencia a la jornada es gratuita y las inscripciones se gestionan por WhatsApp a través del número +34 608 682 967.

Esta emblemática entidad que nació vinculada a Grado, de donde proceden los docentes y ciudadanos que la impulsaron en su nacimiento, tiene sus instalaciones en el vecino concejo de Yernes y Tameza, aunque desarrolla actividades en distintas zonas, tal y como ha ocurrido con motivo de los eventos por este treinta cumpleaños impulsando iniciativas para "reflexionar sobre los retos socioambientales del presente, integrando la participación juvenil y la sostenibilidad como motores de cambio".

Cooperación con centros educativos

La Fundación Vital promueve iniciativas sociales, culturales y medioambientales en Asturias, con especial foco en la lucha contra la despoblación. Visitan sus instalaciones numerosos colegios, clubes deportivos o grupos interesados en los valores que representa la entidad. Entre otros proyectos en cooperación con centros educativos, en abril de 2025 inauguró en el IES César Rodríguez el «Aula Experimenta», convertida en una instalación pedagógica de primer nivel al servicio de la comunidad educativa.