El Frontón de Grado, pista en azul tras los trabajos de mejora en la instalación municipal, de uso libre
El equipamiento, en el parque de Arriba, tiene luz artificial para que pueda ser utilizado por las noches
P. T.
Grado
El Frontón, en el parque de Arriba de Grado, es ahora azul. En realidad lo es su pista, que ha sido renovada por el Ayuntamiento con varias capas de resina de este color. Hasta 5 se han echado sobre el suelo para después proceder a pintar las líneas de juego correspondientes a fútbol sala y frontón.
Este equipamiento cubierto del parque tiene luz artificial para que pueda ser utilizado por las noches. Para encenderlas sólo hay que pulsar el botón que hay en el cuadro de luces. La duración es de media hora. Cuando se acaba ese tiempo se vuelve a pulsar el botón para que continúen encendidas, destacan desde el área de Deportes de Grado. La instalación municipal es de uso libre.
