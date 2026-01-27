Todos los grandes eventos del año en Grado: esta es la agenda de las citas imprescindibles en 2026 en la villa moscona
Mercados, visitas guiadas, ferias ganaderas, de artesanía, semanas del deporte, verbenas o certámenes gastronómicos, entre las propuestas del calendario de celebraciones
Ferias, fiestas, mercadones y todos los grandes eventos que se viven en la villa para los que ya hay fecha señalada. El área de Turismo del Ayuntamiento de Grado ha hecho pública una agenda para todo el año con las citas imprescindibles en la localidad, si bien advierte de que se incorporarán otras que se irán planificando en los próximos meses.
Además de la extensa programación deportiva y cultural de la que se puede disfrutar durante todo el año, de las visitas guiadas gratuitas, de las rutas saludables, y de los mercados semanales de cada miércoles y de cada domingo, lo que sigue es el detalle, por fechas, del calendario de actividades y celebraciones para este 2026 en Grado.
• 13 al 17 de febrero: Antroxu / Carnaval
• 16 de febrero: Concurso de disfraces
• 7 de marzo: Jornada Femenina de Salud y Bienestar
• 1, 2 y 3 de abril: Seven Nortseco Villa de Grado
• 11 y 12 de abril: Primera Flor y Certamen de la Faba Asturiana IGP y Productos Afines
• 12 de abril: Feria de ganado de la Primera Flor
• 25 de abril: I Concurso de Caballos de Pastos de Grado
• 23 y 24 de mayo: Segunda Flor y Mercadón de Primavera
• 24 de mayo: Feria de ganado de la Segunda Flor
• Mayo - junio: Semana de la Salud
• 11, 12 y 13 de junio: Certamen de Pinchos
• 23 de junio: Foguera de San Xuan
• Junio - julio: Semanas del Deporte Moscón
• Julio, agosto y septiembre: Programa de visitas guiadas temáticas de verano
• 5 de julio: Feria de Artesanía de Santiago
• 13 al 17 de julio: Jornadas de Teatro Amateur
• 20 de julio: Fiesta de la piscina
• 24 de julio: Verbena de Santiago
• 25 de julio: Santiago
• 27 de julio: Santa Ana (la celebración se traslada al lunes 27 al ser el 26 domingo)
• 7 de septiembre: Feria de ganado de los Prados
• 13 de septiembre: Certamen de la Escanda
• 20 de septiembre: Feria de ganado de La Caída
• 27 de septiembre: Indumentaria. Día’l traxe’l País
• 11 de octubre: Mercadón de otoño con marcas de calidad asturianas
• 28 de octubre: Feria de ganado de San Simón
• 31 de octubre y 1 de noviembre: Samaín, actividades infantiles
• 4 de diciembre: Encendido luces Navidad
•Diciembre: Concursos de decoración navideña
• Sábado de diciembre: Aguilandeiros de San Xuan
• Diciembre: Gala del Deporte Moscón
• Diciembre: San Silvestres mosconas
• Diciembre – enero: Actividades navideñas
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”