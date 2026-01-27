Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley Propiedad HorizontalAlerta roja en AsturiasPagar por aparcar en AsturiasLoterías y Apuestas del EstadoAmbulancia Aeropuerto
instagramlinkedin

Todos los grandes eventos del año en Grado: esta es la agenda de las citas imprescindibles en 2026 en la villa moscona

Mercados, visitas guiadas, ferias ganaderas, de artesanía, semanas del deporte, verbenas o certámenes gastronómicos, entre las propuestas del calendario de celebraciones

Varias imágenes de ferias y eventos de Grado. La foto central corresponde a la carroza ganadora en el desfile de Santa Ana de 2025.

Varias imágenes de ferias y eventos de Grado. La foto central corresponde a la carroza ganadora en el desfile de Santa Ana de 2025. / LNE

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Ferias, fiestas, mercadones y todos los grandes eventos que se viven en la villa para los que ya hay fecha señalada. El área de Turismo del Ayuntamiento de Grado ha hecho pública una agenda para todo el año con las citas imprescindibles en la localidad, si bien advierte de que se incorporarán otras que se irán planificando en los próximos meses.

Además de la extensa programación deportiva y cultural de la que se puede disfrutar durante todo el año, de las visitas guiadas gratuitas, de las rutas saludables, y de los mercados semanales de cada miércoles y de cada domingo, lo que sigue es el detalle, por fechas, del calendario de actividades y celebraciones para este 2026 en Grado.

13 al 17 de febrero: Antroxu / Carnaval

16 de febrero: Concurso de disfraces

7 de marzo: Jornada Femenina de Salud y Bienestar

1, 2 y 3 de abril: Seven Nortseco Villa de Grado

11 y 12 de abril: Primera Flor y Certamen de la Faba Asturiana IGP y Productos Afines

12 de abril: Feria de ganado de la Primera Flor

25 de abril: I Concurso de Caballos de Pastos de Grado

23 y 24 de mayo: Segunda Flor y Mercadón de Primavera

24 de mayo: Feria de ganado de la Segunda Flor

Mayo - junio: Semana de la Salud

11, 12 y 13 de junio: Certamen de Pinchos

23 de junio: Foguera de San Xuan

Junio - julio: Semanas del Deporte Moscón

Julio, agosto y septiembre: Programa de visitas guiadas temáticas de verano

5 de julio: Feria de Artesanía de Santiago

13 al 17 de julio: Jornadas de Teatro Amateur

20 de julio: Fiesta de la piscina

24 de julio: Verbena de Santiago

25 de julio: Santiago

27 de julio: Santa Ana (la celebración se traslada al lunes 27 al ser el 26 domingo)

7 de septiembre: Feria de ganado de los Prados

13 de septiembre: Certamen de la Escanda

20 de septiembre: Feria de ganado de La Caída

27 de septiembre: Indumentaria. Día’l traxe’l País

11 de octubre: Mercadón de otoño con marcas de calidad asturianas

28 de octubre: Feria de ganado de San Simón

31 de octubre y 1 de noviembre: Samaín, actividades infantiles

4 de diciembre: Encendido luces Navidad

Diciembre: Concursos de decoración navideña

Sábado de diciembre: Aguilandeiros de San Xuan

Diciembre: Gala del Deporte Moscón

Diciembre: San Silvestres mosconas

Noticias relacionadas

Diciembre – enero: Actividades navideñas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
  3. Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
  4. Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
  5. El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
  6. ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
  7. El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
  8. La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”

En imágenes: La afición del Cornellana, el jugador número 12 en cada partido como visitantes

En imágenes: La afición del Cornellana, el jugador número 12 en cada partido como visitantes

La afición del Cornellana, ejemplo de pasión incondicional en cada partido como visitante

La afición del Cornellana, ejemplo de pasión incondicional en cada partido como visitante

La banda de gaitas El Trasno, de Coaña, recibirá el galardón 'Profetas en nuestra tierra' de 2026: "Su labor sobrepasa la esfera musical"

La banda de gaitas El Trasno, de Coaña, recibirá el galardón 'Profetas en nuestra tierra' de 2026: "Su labor sobrepasa la esfera musical"

El estudio que da esperanza a los agricultores cangueses afectados por la plaga de la rata topo

El estudio que da esperanza a los agricultores cangueses afectados por la plaga de la rata topo

El descarrilamiento en Asturias que encendió las alarmas años antes de la tragedia de Adamuz: un tren se salió al romper el carril y se pidió cambiar la vigilancia de las vías

El descarrilamiento en Asturias que encendió las alarmas años antes de la tragedia de Adamuz: un tren se salió al romper el carril y se pidió cambiar la vigilancia de las vías

El cocinero investigado por hacer favores a Ana Julia Quezada en prisión a cambio de sexo asegura que las pruebas lo exculpan y pide el archivo del caso

El cocinero investigado por hacer favores a Ana Julia Quezada en prisión a cambio de sexo asegura que las pruebas lo exculpan y pide el archivo del caso

Los hoteles de Oviedo pulverizaron en diciembre su récord de pernoctaciones: "Es fruto de un trabajo coherente a largo plazo"

Los hoteles de Oviedo pulverizaron en diciembre su récord de pernoctaciones: "Es fruto de un trabajo coherente a largo plazo"

Hablan científicos asturianos sobre el accidente de tren de Adamuz: la soldadura de dos aceros de calidades diferentes o un posible defecto en su ejecución, en el centro de las hipótesis

Hablan científicos asturianos sobre el accidente de tren de Adamuz: la soldadura de dos aceros de calidades diferentes o un posible defecto en su ejecución, en el centro de las hipótesis
Tracking Pixel Contents