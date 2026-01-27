Todos los grandes eventos del año en Grado: esta es la agenda de las citas imprescindibles en 2026 en la villa moscona

Ferias, fiestas, mercadones y todos los grandes eventos que se viven en la villa para los que ya hay fecha señalada. El área de Turismo del Ayuntamiento de Grado ha hecho pública una agenda para todo el año con las citas imprescindibles en la localidad, si bien advierte de que se incorporarán otras que se irán planificando en los próximos meses.

Además de la extensa programación deportiva y cultural de la que se puede disfrutar durante todo el año, de las visitas guiadas gratuitas, de las rutas saludables, y de los mercados semanales de cada miércoles y de cada domingo, lo que sigue es el detalle, por fechas, del calendario de actividades y celebraciones para este 2026 en Grado.

• 13 al 17 de febrero: Antroxu / Carnaval

• 16 de febrero: Concurso de disfraces

• 7 de marzo: Jornada Femenina de Salud y Bienestar

• 1, 2 y 3 de abril: Seven Nortseco Villa de Grado

• 11 y 12 de abril: Primera Flor y Certamen de la Faba Asturiana IGP y Productos Afines

• 12 de abril: Feria de ganado de la Primera Flor

• 25 de abril: I Concurso de Caballos de Pastos de Grado

• 23 y 24 de mayo: Segunda Flor y Mercadón de Primavera

• 24 de mayo: Feria de ganado de la Segunda Flor

• Mayo - junio: Semana de la Salud

• 11, 12 y 13 de junio: Certamen de Pinchos

• 23 de junio: Foguera de San Xuan

• Junio - julio: Semanas del Deporte Moscón

• Julio, agosto y septiembre: Programa de visitas guiadas temáticas de verano

• 5 de julio: Feria de Artesanía de Santiago

• 13 al 17 de julio: Jornadas de Teatro Amateur

• 20 de julio: Fiesta de la piscina

• 24 de julio: Verbena de Santiago

• 25 de julio: Santiago

• 27 de julio: Santa Ana (la celebración se traslada al lunes 27 al ser el 26 domingo)

• 7 de septiembre: Feria de ganado de los Prados

• 13 de septiembre: Certamen de la Escanda

• 20 de septiembre: Feria de ganado de La Caída

• 27 de septiembre: Indumentaria. Día’l traxe’l País

• 11 de octubre: Mercadón de otoño con marcas de calidad asturianas

• 28 de octubre: Feria de ganado de San Simón

• 31 de octubre y 1 de noviembre: Samaín, actividades infantiles

• 4 de diciembre: Encendido luces Navidad

•Diciembre: Concursos de decoración navideña

• Sábado de diciembre: Aguilandeiros de San Xuan

• Diciembre: Gala del Deporte Moscón

• Diciembre: San Silvestres mosconas

• Diciembre – enero: Actividades navideñas