Varias localidades rurales de Grado y Candamo, sin cartero desde mediados de enero

Incomunicados por vía postal. Esa es la situación de unas cuarenta localidades o núcleos de viviendas de los concejos de Grado y Candamo desde el pasado 18 de enero, fecha en la que dejaron de ver llegar al cartero. La denuncia la hace el sindicato CSIF y la confirman en varios de los pueblos que se están viendo privados del servicio. En el municipio moscón están afectados Picaroso, Vuelta el Valle, Fuxaca, Llavayos, La Portiella, La Hermandad, La Borbolla, Los Niserinos, Río Ferreiro, La Resquetina, Santa Cristina, el Xorro, Picalgallo, Reconco, La Garba, Campamojada, Las Ordaliegas, San Pelayo Sienra, San Martín de Gurullés, Cueto, El Merín, la casería El Carbayín, Prioto y La Mata. En el concejo candamín Prahúa, La Mortera, Otero, Villa, San Tirso, San Román, Espinosa, Candamín, Las Parrucas, Valdemora, Santa Eulalia, Ricabo, Fenolleda, Santoseso, Ferreras y Aces, según la relación sindical.

La ausencia del cartero la confirman en localidades como la de La Mata, en Grado. "Hasta hace poco, el cartero venía con asiduidad. Ahora hace mucho que no pasa por aquí", señaló uno de los afectados, que explicó que una familiar también residente en la zona "llevaba tiempo esperando por una carta muy importante y no llegaba".

Desde CSIF, explicaron que Correos cuenta con solo un cartero encargado de realizar los repartos en las zonas rurales del concejo de Grado. Sin embargo, se encontraría de baja desde hace un año sin que el puesto haya sido cubierto. "No pusieron a nadie, por lo que la carga de trabajo de la baja la tienen que realizar entre el resto de compañeros", señalaron desde el sindicato CSIF.

Además, a ello se sumaría otra situación general y es que desde hace unos ocho meses otro puesto de cartero rural para la comarca sigue sin ser cubierto tras la jubilación del anterior trabajador. "De ocho carteros que eran hace un año, ahora mismo hay seis", incidieron desde la organización sindical. Esta también denunció que además "Correos se niega a cubrir una liberación sindical".

Según CSIF, la situación, en general, "además de dejar sin servicio a la ciudadanía, obliga a aumentar la carga de trabajo del resto de carteros". "Al resto de compañeros les aumenta el recorrido y los envíos", destacaron.

En ese sentido, desde CSIF afirmaron que, a pesar de las peticiones tanto del sindicato como de los responsables de la oficina de Correos, la empresa deniega "de forma sistemática" cubrir la plaza de liberado sindical. "Somos una empresa pública, la pagan los ciudadanos y debería estar cubierto. No se está ofreciendo un servicio de calidad que necesita la ciudadanía", concluyeron.