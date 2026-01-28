El Pleno de Grado aprueba una moción de rechazo al acuerdo del Mercosur, que "utiliza al sector primario europeo como moneda de cambio"

Grado aprobó en pleno municipal una moción en la que se expresa el rechazo al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur. La iniciativa, de IU, salió adelante con los votos favorables de los concejales de la coalición y del PSOE. El texto aprobado denuncia que el acuerdo "responde a una lógica de libre mercado orientada a beneficiar a las grandes corporaciones multinacionales, especialmente del sector agroalimentario, utilizando al sector primario europeo como moneda de cambio".

Asimismo, la moción alerta de que el tratado supone "una amenaza directa para agricultores y ganaderos, fomenta la competencia desleal al permitir la entrada de productos que no cumplen los estándares sanitarios, ambientales y laborales europeos, y pone en riesgo la soberanía alimentaria, el empleo rural y la cohesión territorial".

Sectores clave en la región

También advierte de los efectos "especialmente graves que tendría el acuerdo en Asturias, afectando a sectores estratégicos como la ganadería de carne, la producción láctea, la apicultura o cultivos emblemáticos como la faba asturiana, así como a la industria agroalimentaria y al empleo vinculado al medio rural".

Además de esta propuesta, el pleno debatió otras dos relacionadas con el sector primario y el acuerdo con Mercosur, una del PSOE y otra del PP, que fueron rechazadas con el voto en contra de Izquierda Unida, que gobierna con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Grado.