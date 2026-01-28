El Pleno de Grado aprueba una moción de rechazo al acuerdo del Mercosur, que "utiliza al sector primario europeo como moneda de cambio"
La iniciativa, de IU, que contó con el apoyo del PSOE, incide en la afección en Asturias, sobre sectores estratégicos como la ganadería de carne, la producción láctea, la apicultura o cultivos emblemáticos como la faba asturiana
Grado aprobó en pleno municipal una moción en la que se expresa el rechazo al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur. La iniciativa, de IU, salió adelante con los votos favorables de los concejales de la coalición y del PSOE. El texto aprobado denuncia que el acuerdo "responde a una lógica de libre mercado orientada a beneficiar a las grandes corporaciones multinacionales, especialmente del sector agroalimentario, utilizando al sector primario europeo como moneda de cambio".
Asimismo, la moción alerta de que el tratado supone "una amenaza directa para agricultores y ganaderos, fomenta la competencia desleal al permitir la entrada de productos que no cumplen los estándares sanitarios, ambientales y laborales europeos, y pone en riesgo la soberanía alimentaria, el empleo rural y la cohesión territorial".
Sectores clave en la región
También advierte de los efectos "especialmente graves que tendría el acuerdo en Asturias, afectando a sectores estratégicos como la ganadería de carne, la producción láctea, la apicultura o cultivos emblemáticos como la faba asturiana, así como a la industria agroalimentaria y al empleo vinculado al medio rural".
Además de esta propuesta, el pleno debatió otras dos relacionadas con el sector primario y el acuerdo con Mercosur, una del PSOE y otra del PP, que fueron rechazadas con el voto en contra de Izquierda Unida, que gobierna con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Grado.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo