Grado despide al empresario Luis Álvarez Fernández, propietario de la gasolinera El Puente

Grado llora a Luis Álvarez Fernández, conocido empresario de la villa, nacido en San Pelayo, jubilado de la antigua Caja de Ahorros de Asturias y propietario de la gasolinera El Puente, fallecido a los 97 años, tras una vida de entrega al trabajo y a su familia. Deja viuda, Josefina de la Fuente Álvarez (Fina), miembro de otra destacada saga de comerciantes de Grado, y compañera de vida desde hace más de siete décadas, y a sus hijos, Ana Álvarez de la Fuente, continuadora de los negocios familiares con su marido, el ovetense José Luis Álvarez, Javier (fallecido) y Luis Antonio (dentista jubilado).

Luis Álvarez era un enamorado de los viajes y de los paseos por el parque de Grado, también de pasar largas temporadas en su casa de Benidorm. Sentía auténtica devoción por sus nietos, Rodrigo (abogado), y Aurea, estudiante de Biomedicina en Madrid. Sus inicios laborales los vivió en Cuba, de la mano de familiares con importantes negocios en la isla. Le gustaba contar historias de aquellos años que se interrumpieron con la llegada del castrismo.

Noticias relacionadas

El funeral de cuerpo presente se celebrará este viernes a las 17.00 horas en la iglesia parroquial de San Pedro de Grado. A continuación recibirá sepultura en el cementerio moscón.