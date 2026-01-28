Grado reclama a Correos "medidas inmediatas" para resolver la falta de cartero en varios pueblos del municipio
"Se están dejando de repartir cartas importantes como las de las citas médicas", alerta el gobierno moscón
El Ayuntamiento de Grado reclama a Correos que ponga fin a la situación que ha provocado que varias localidades rurales del municipio se encuentren sin cartero desde el pasado 18 de enero. La falta de servicio postal está suponiendo que se dejen sin repartir cartas importantes que tienen que ver con la comunicación de citas médicas o relacionadas con los crotales del ganado, alerta el gobierno municipal. A pesar de que desde el Consistorio se han remitido peticiones formales y hay acuerdos de la Junta de Gobierno Local exigiendo solucionar el problema, hasta la fecha nada se ha hecho y el problema persiste.
Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA este pasado lunes, los pueblos afectados en Grado son Picaroso, Vuelta el Valle, Fuxaca, Llavayos, La Portiella, La Hermandad, La Borbolla, Niserinos, Río Ferreiro, La Resquetina, Santa Cristina, El Xorro, Picalgallo, Reconco, La Garba, Campamojada, Las Ordaliegas, San Pelayo Sienra, San Martín de Gurulles, Cueto, El Merín, Carbayín, Prioto y La Mata. Este último núcleo es el más poblado de todos los que sufren la situación.
El Ayuntamiento ya solicitó hace tiempo a Correos que cubriese las bajas de personal existentes para que se pudiera resolver el problema, destacó el concejal José María González Beovidez. El Consistorio también atribuye la situación a un conflicto interno "por la negativa de Correos y Telégrafos a cubrir una liberación sindical, vulnerando la libertad sindical y el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, así como las bajas laborales, los días de permiso e incluso las vacaciones".
Garantizar los derechos de los vecinos
El Ayuntamiento de Grado insta a Correos y Telégrafos "a tomar medidas inmediatas para restablecer el servicio y garantizar que los vecinos del concejo puedan recibir su correspondencia y servicios esenciales de manera continua".
Además de estas localidades de Grado y otras como Báscones que también trasladaron en su momento al Ayuntamiento los problemas por la falta de servicio, la situación se está produciendo asimismo en varios núcleos de población rurales de Candamo. Se trata de Prahúa, La Mortera, Otero, Villa, San Tirso, San Román, Espinosa, Candamín, Las Parrucas, Valdemora, Santa Eulalia, Ricabo, Fenolleda, Santoseso, Ferreras y Aces, según la relación sindical.
