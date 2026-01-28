Un mes para hacer turismo en Grado, que ofrece visitas guiadas gratuitas por la villa a lo largo de todo febrero
La ruta por el casco histórico, la arquitectura indiana o el recorrido por los museos, entre las propuestas para conocer la capital moscona
Dieciséis oportunidades para realizar una visita guiada gratuita por el casco histórico de Grado, sus museos o la arquitectura indiana de la capital moscona. Es la oferta del Ayuntamiento para distintas fechas del mes de febrero, durante el que seguirá desarrollando esta iniciativa que atrae turismo y cuenta con una amplia demanda desde que se puso en marcha. El año pasado se llevaron a cabo nada menos que 125 de estas visitas.
El área municipal de Turismo ofrece muchas opciones para realizar el itinerario que recorre con guía el casco histórico e incluye entrar en la Capilla de los Dolores y en la sede del Museo Llagar de Sidra. Las fechas disponibles para participar en una de estas visitas que duran unos 50 minutos son los días 15 y 22 a las 10.30 horas y el 4, 7, 21 y 28 de febrero a las 12.00 horas. En horario de tarde, hay una el día 11 a las 16.30 horas, y otra el 14 a las 16.00.
Hay otra propuesta de recorrido con una mayor duración, de hora y media, y que incluye, además del casco histórico, un trayecto para ver las grandes casonas indianas que tiene la villa, que son uno de sus tesoros arquitectónicos. En este caso se podrán realizar los días 7, 21 y 28 a las 12.00 horas, y el día 14 por la tarde, a las 16.00 horas.
Turismo da también la posibilidad de conocer el Museo Villa ya Mercáu de la mano de un guía y ofrece las fechas del 8 de febrero, a las 11.00 horas, y del día 25 a las 12.00 horas. En este caso y en los anteriores del casco histórico y la arquitectura indiana es necesario realizar reserva previa a través de la Oficina de Turismo (636909088).
No hace falta efectuarla si se acude a ver la Colección de Historia de la Fotografía y de cámaras antiguas de Corsino Fernández, ubicada en el Palacio Fontela, en la calle Eduardo Sierra, que se puede visitar el día 1 de febrero, a las 12.00 horas, y tiene una duración de una hora. En el mismo edificio se localiza la Colección Acordeones, que ofrece un recorrido guiado de la mano de su propietario Felipe Fanjul el día 15 de febrero, a las 12.00 horas. Para esta actividad tampoco es necesario solicitar plaza.
Por otro lado, hay visitas libres al Museo de Cultura Tradicional y Colección de la Guerra Civil los miércoles, en horario de 16.00 a 18.30 horas. Para conocerlo con guía se puede consultar en la Oficina de Turismo de Grado. Esta oficina, así como el Museo Villa ya Mercáu permanecen cerrados esta semana, a excepción del domingo, 1 de febrero, que abren.
