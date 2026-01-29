Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en AsturiasCarrera ilegal GijónBrote sarna Hospital Valle del NalónMichael SchumacherAmbulancia AeropuertoLoterías y Apuestas del Estado
instagramlinkedin

Grado impulsa la creación de un grupo de teatro y busca miembros que quieran "dar vida a historias que emocionen a toda la villa"

Cultura convoca una reunión informativa sobre el proyecto el día 3 de febrero a las 19.00 horas

Exterior del Teatro Auditorio de Grado.

Exterior del Teatro Auditorio de Grado. / P. T.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Crear un grupo de teatro estable en Grado, que haga brillar de nuevo el género en la villa, que además ahora dispone de un Centro Cultural para ofrecer las sesiones al público. Los promotores de la iniciativa han convocado a los interesados en formar parte este próximo 3 de febrero, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura para intentar dar los primeros pasos en este proyecto.

"Estamos organizando una reunión abierta para la creación de un grupo de teatro en la villa. Queremos contar contigo: vecin@s, asociaciones, amantes de la cultura… ¡Es vuestro momento!", destacan desde el área de Cultura de Grado, implicada en el impulso a esta iniciativa.

El proyecto promete "descubrir el arte de interpretar y crear" y anima a compartir "experiencias con gente apasionada" para "dar vida a historias que emocionen a toda la villa".

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Grado

"No necesitas experiencia, solo ganas de divertirte y aprender. Ven con tus ideas, tu ilusión y tu creatividad. !Juntos haremos que el teatro vuelva en brillar en Grado!", señalan desde la concejalía de Cultura.

Noticias relacionadas

La iniciativa surge una vez que Grado cuenta con un nuevo equipamiento para actividades culturales, el Teatro Auditorio o Centro Cultural, inaugurado en septiembre y que ha permitido contar con una programación aún más amplia de propuestas, entre ellas las funciones teatrales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
  2. El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
  3. Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
  4. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  5. Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
  6. Desvelado el misterio de las pancartas de amor (o de desamor) de Cangas del Narcea: 'No hay marcha atrás, o lo solucionamos o lo cuento todo
  7. Rosa hace historia en Pasapalabra, con un bote de 2.674.000 euros: 'Se me acaban las palabras, esto es un sueño
  8. El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave

El mierense Florentino Llera, fichado por la Casa Real

El mierense Florentino Llera, fichado por la Casa Real

Valve se enfrenta a una demanda multimillonaria en Reino Unido por supuestas prácticas anticompetitivas en Steam

Valve se enfrenta a una demanda multimillonaria en Reino Unido por supuestas prácticas anticompetitivas en Steam

Un equipo que deja ‘KO’ a los sistemas de navegación enemigos

Un equipo que deja ‘KO’ a los sistemas de navegación enemigos

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Rubio pone de ejemplo la transición en España como modelo para Venezuela

Rubio pone de ejemplo la transición en España como modelo para Venezuela

Grado impulsa la creación de un grupo de teatro y busca miembros que quieran "dar vida a historias que emocionen a toda la villa"

Grado impulsa la creación de un grupo de teatro y busca miembros que quieran "dar vida a historias que emocionen a toda la villa"
Tracking Pixel Contents