Grado impulsa la creación de un grupo de teatro y busca miembros que quieran "dar vida a historias que emocionen a toda la villa"
Cultura convoca una reunión informativa sobre el proyecto el día 3 de febrero a las 19.00 horas
Crear un grupo de teatro estable en Grado, que haga brillar de nuevo el género en la villa, que además ahora dispone de un Centro Cultural para ofrecer las sesiones al público. Los promotores de la iniciativa han convocado a los interesados en formar parte este próximo 3 de febrero, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura para intentar dar los primeros pasos en este proyecto.
"Estamos organizando una reunión abierta para la creación de un grupo de teatro en la villa. Queremos contar contigo: vecin@s, asociaciones, amantes de la cultura… ¡Es vuestro momento!", destacan desde el área de Cultura de Grado, implicada en el impulso a esta iniciativa.
El proyecto promete "descubrir el arte de interpretar y crear" y anima a compartir "experiencias con gente apasionada" para "dar vida a historias que emocionen a toda la villa".
"No necesitas experiencia, solo ganas de divertirte y aprender. Ven con tus ideas, tu ilusión y tu creatividad. !Juntos haremos que el teatro vuelva en brillar en Grado!", señalan desde la concejalía de Cultura.
La iniciativa surge una vez que Grado cuenta con un nuevo equipamiento para actividades culturales, el Teatro Auditorio o Centro Cultural, inaugurado en septiembre y que ha permitido contar con una programación aún más amplia de propuestas, entre ellas las funciones teatrales.
