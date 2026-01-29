Xosé Ambás, Pepín de Muñalén y Vero Rubio suben con Buir al escenario del Auditorio de Grado este sábado: así puedes conseguir las entradas gratuitas

Xosé Ambás, Pepín de Muñalén y Vero Rubio, integrantes del grupo Buir, ofrecen un concierto en el Auditorio de Grado (Centro Cultural) este sábado 31 de enero, a partir de las 19.30 horas.

La cita, que forma parte de la programación cultural de Grado, es de acceso gratuito, aunque hay que recoger las entradas en la biblioteca municipal. Se entregan dos por persona.

Noticias relacionadas

Los miembros de Buir son figuras reconocidas dentro del ámbito de la música tradicional asturiana, que anteriormente fueron además parte de otros proyectos de éxito como N’Arba o Tuenda.