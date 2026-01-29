Xosé Ambás, Pepín de Muñalén y Vero Rubio suben con Buir al escenario del Auditorio de Grado este sábado: así puedes conseguir las entradas gratuitas
La cita es a las 19.30 horas y se entregan dos tickets gratuitos por persona para asistir
Xosé Ambás, Pepín de Muñalén y Vero Rubio, integrantes del grupo Buir, ofrecen un concierto en el Auditorio de Grado (Centro Cultural) este sábado 31 de enero, a partir de las 19.30 horas.
La cita, que forma parte de la programación cultural de Grado, es de acceso gratuito, aunque hay que recoger las entradas en la biblioteca municipal. Se entregan dos por persona.
Los miembros de Buir son figuras reconocidas dentro del ámbito de la música tradicional asturiana, que anteriormente fueron además parte de otros proyectos de éxito como N’Arba o Tuenda.
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
- Desvelado el misterio de las pancartas de amor (o de desamor) de Cangas del Narcea: 'No hay marcha atrás, o lo solucionamos o lo cuento todo
- Rosa hace historia en Pasapalabra, con un bote de 2.674.000 euros: 'Se me acaban las palabras, esto es un sueño
- El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave