Baja de precio el palacete indiano a la venta en Grado y que fue propiedad de un emigrante que hizo fortuna con el tabaco en Cuba
La propiedad fue construido en 1882, está en muy buen estado y dispone de 12 dormitorios
Baja de precio el gran palacete indiano de Grado que está actualmente a la venta. El edificio es una joya arquitectónica de su tiempo y entre sus paredes guarda mucha historia, la que corresponde al relato de las aventuras del indiano que la levantó tras hacer fortuna en las Américas. Esta edificación de gran porte, una de las que se localizan en la zona de Eulogio Díaz Miranda, es de finales del siglo XIX. Se trata de Villa Granda, que perteneció a Juan Granda, emigrante a Cuba que tuvo éxito con plantaciones de tabaco en la isla caribeña, según explica la información municipal disponible junto a la verja de la entrada principal a la casa.
Salió hace unos meses a la venta por 1.545.759 euros y ahora el precio es de 1.352.540 euros, con lo que la rebaja es de casi 200.000 euros. La inmobiliaria encargada de la venta señala que el palacete fue construido en 1882 y dispone de 12 dormitorios, tres baños y una superficie construida de 1.250 metros cuadrados. Además, la finca cuenta en su parte posterior con un amplio jardín, cuidadosamente mantenido.
Este inmueble es uno de los siete ejemplos de arquitectura indiana que se conservan en la villa de Grado. Cinco de estas construcciones se concentran en la calle Eulogio Díaz Miranda, un eje urbano que coincide con el recorrido de la carretera nacional que atraviesa la capital moscona. En este tramo, junto a Villa Granda, se suceden edificios tan emblemáticos como El Capitolio, una de las piezas más sobresalientes del patrimonio indiano local, además del palacete de la familia Martínez, La Quintana y El Calabión.
Las dos edificaciones restantes, igualmente notables por su tamaño y la calidad de su diseño, son el Palacete de Indalecio Corujedo y el Palacio de los Casares, ambos situados en la zona de Cimadevilla, dentro del casco histórico de la villa.
