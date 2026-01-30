El Casino, la fábrica de zapatillas y el cine Rada, las imágenes del pasado de Grado que pereció víctima de la piqueta

Grado conserva un buen catálogo de edificios antiguos, centenarios o que superan ya con creces el siglo de vida, lo que ha permitido que la capital conserve en su centro urbano el aspecto de una villa de antaño, con arquitectura de viviendas y negocios con mucha solera de los que ya no quedan tantos en otras poblaciones. Es uno más de los atractivos del casco histórico de la localidad, del que se puede disfrutar si se visita. Pero aunque queden numerosos ejemplos de los diseños urbanos de otras épocas, lo cierto es que algunos y no de poca relevancia perecieron víctimas de la piqueta. El caso más sangrante es el del Casino, cuya imponente presencia se aprecia en algunas fotografías de época con la perspectiva que se abre desde el fondo del parque de Abajo.

Vista del edificio del Cine Rada. A la izquierda de la imagen, a su lado, se aprecia el aspecto que tenía el antiguo negocio de la familia Ramos. Enfrente, haciendo esquina, el edificio que fue sede de la fábrica de zapatillas, hoy derribado. / Museo del Pueblo de Asturias. Colección Alarde (1960).

Este edificio, como otros que hoy también serían un tesoro, fue derribado para construir un gran inmueble de viviendas. Para este fin se tiró también la fábrica de zapatillas que existió en Marqueses de la Vega de Anzo, otra magnífica edificación que acogió un emblemático negocio propiedad en tiempos de la familia Longoria.

Imagen de la fábrica de zapatillas y su plantilla, en una imagen que aparece en el libro sobre el comercio de Grado, obra de Pepe Areces. / Libro "Cien años de comercio, industria y mercados"

Las imágenes de estas y otras edificaciones emblemáticas de Grado se conservan en la fototeca del Museo del Pueblo de Asturias, que también posee imágenes del antiguo cine Rada, otro de los inmuebles derribados para dar paso a viviendas. El cine de Grado, cuya función recupera hoy el recientemente inaugurado Teatro Auditorio, hubiera cumplido 70 años el año que viene. Se había inaugurado un 19 de febrero de 1957 proyectando la película norteamericana Picnic.