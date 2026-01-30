Una historia de amor fatal que termina en tragedia: la ópera "Carmen", de Bizet, se podrá disfrutar en Grado con una retransmisión en directo desde el Campoamor
La cita es el miércoles, 4 de febrero, a las 19.30 horas en el Teatro Auditorio
Retransmisión en directo de ópera en el Teatro Auditorio de Grado (Centro Cultural). Será el próximo 4 de febrero, miércoles, a las 19.30 horas, y la obra de la que podrá disfrutarse es "Carmen", de Bizet, que llegará a los espectadores de la villa a través de un streaming desde el Campoamor de Oviedo.
Esta actividad es fruto de la colaboración entre Ópera de Oviedo y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
"La historia de la cigarrera sevillana convierte a la Carmen de Bizet en la cima de la ópera francesa y en una de las mayores obras maestras del teatro cantado de todos los tiempos. Es quizá la ópera que posee la mayor cantidad de melodías de dominio público. El excelente libreto de Halévy y Meilhac inspirado en la Carmen de Merimée nos narra la historia de una mujer nómada y hedonista que por encima de todo ama su libertad e independencia. Su historia de amor fatal termina en tragedia", destaca Ópera de Oviedo sobre esta propuesta.
Ópera de Oviedo mantiene colaboraciones con distintos municipios y en Grado ya recaló el diciembre pasado con el espectáculo juvenil "Rigolerdo" , en este caso a través de una cooperación con el área de Infancia y Juventud de Grado.
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
- Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI