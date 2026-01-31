La famosa orquesta que estrena gira en Grado: estas son las fechas para las verbenas de Semana Santa de la Hermandad
El programa de actos, con un cartel que incluye a otro de los espectáculos de moda, se desarrollará en esta ocasión en dos semanas distintas
Las grandes orquestas que llegan a Grado cada Semana Santa de la mano de la Hermandad de Santiago y Santa Ana volverán este año el fin de semana que comienza el 27 de marzo. Ese día estrenará en El Charcón su nueva gira nada menos que Panorama, que levantará el telón a las 23.00 horas. Es uno de los platos fuertes del evento de este año, que incluye otras citas con grupos de renombre, como Tekila.
Si el viernes 27 toca Panorama, el sábado 28 de marzo habrá hinchables para los más pequeños, de 16.00 a 20.00 horas, y desde las 18.00 horas el tradicional bingo solidario. El domingo 29 está prevista una gran fabada.
La novedad de este año es que las orquestas no se concentran en un único fin de semana, sino en dos. Así Tekila tocará en El Charcón el viernes 3 de abril a las 23.00 horas en una cita nocturna a la que también acude Nacho Otero.
Antes, el miércoles 1 de abril, tendrá lugar la gran fiesta con los participantes del XXXI Seven Nortseco, que trae a Grado a más de un millar de deportistas en el que es uno de los grandes torneos de rugby y uno de los eventos más multitudinarios del año en la villa. Nacho Otero y Grupo Ideas amenizarán la noche.
Los puntos de venta se harán públicos en breve, aunque la Hermandad, que organiza estas fiestas para recaudar fondos para financiar las grandes celebraciones de Santiago y Santa Ana, en verano, permite la compra mediante otros sistemas directos que figuran en el cartel promocional de los eventos.
