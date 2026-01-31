Lleno total en el concierto de Buir en Grado, un homenaje a la música tradicional y a la cultura asturiana
Lleno total para ver a Xosé Ambás, Pepín de Muñalén y Vero Rubio, del grupo Buir, sobre el escenario del Teatro Auditorio de Grado (Centro Cultural) este pasado sábado, sin una butaca libre. El concierto tuvo un gran éxito también con su repertorio, un homenaje a la cultura tradicional asturiana. Fue un acto con aforo completo, "muy guapo y muy prestoso", con gente del municipio pero también de otros puntos de Asturias que se desplazaron a la villa para disfrutar de esta cita con entrada gratuita.
El recital, este sábado 31 de enero, fue un homenaje a la música y la cultura asturiana, a la gente que informó de cantares, costumbres y modos de vivir que había en el campo, explicó el edil de Cultura de Grado, Diego García Nieto.
La cita forma parte de la intensa programación cultural de Grado, gratuita, y que se ha visto reforzada con la apertura de Teatro Auditorio o Centro Cultural, equipamiento que en la villa se denomina de ambos modos.
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí