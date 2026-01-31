Lleno total en el concierto de Buir en Grado, un homenaje a la música tradicional y a la cultura asturiana

Lleno total para ver a Xosé Ambás, Pepín de Muñalén y Vero Rubio, del grupo Buir, sobre el escenario del Teatro Auditorio de Grado (Centro Cultural) este pasado sábado, sin una butaca libre. El concierto tuvo un gran éxito también con su repertorio, un homenaje a la cultura tradicional asturiana. Fue un acto con aforo completo, "muy guapo y muy prestoso", con gente del municipio pero también de otros puntos de Asturias que se desplazaron a la villa para disfrutar de esta cita con entrada gratuita.

El recital, este sábado 31 de enero, fue un homenaje a la música y la cultura asturiana, a la gente que informó de cantares, costumbres y modos de vivir que había en el campo, explicó el edil de Cultura de Grado, Diego García Nieto.

La cita forma parte de la intensa programación cultural de Grado, gratuita, y que se ha visto reforzada con la apertura de Teatro Auditorio o Centro Cultural, equipamiento que en la villa se denomina de ambos modos.