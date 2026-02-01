La Asociación Veigatexe, de Vega de Peridiello, recupera la tradición de la misa de Santa Apolonia tras ocho décadas sin celebrarse
El colectivo llama a participar en esta cita que será también de encuentro vecinal, el 8 de febrero, a las 12.30 horas
P. T.
Grado
La Asociación Veigatexe, de Vega de Peridiello, en Grado, recupera la tradición de la misa de Santa Apolonia en la ermita de la localidad. Según explican desde el colectivo, hace 80 años que no se celebraba. El colectivo llama a participar en esta cita que será también de encuentro vecinal, el 8 de febrero, a las 12.30 horas.
Tras la celebración religiosa en la ermita de Santa Apolonia, tendrá lugar una sesión vermú amenizada por el Grupo Esencia y un picoteo para el que hay confirmar asistencia en el teléfono que facilita la asociación (696116019).
