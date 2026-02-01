Grado impulsará este año una ordenanza municipal de ruidos, otra de convivencia ciudadana, y una de bienestar animal
El plan normativo del Ayuntamiento prevé también actualizar las regulaciones de tráfico, de uso de instalaciones deportivas o las de aparcamiento y pernocta autocaravanista
Grado prevé impulsar la elaboración de tres nuevas ordenanzas municipales este año: una sobre ruidos, otra sobre convivencia ciudadana y una tercera sobre bienestar y protección animal. Todas ellas forman parte del listado del plan normativo del Ayuntamiento para este 2026, que incluye una regulación sobre estos tres aspectos, también la creación de un reglamento orgánico, ademas de la modificaión de otras seis ordenanzas o reglamentos ya existentes para modernizarlos y adaptarlos a las nuevas realidades o normas que les afecten.
El Ayuntamiento quiere abordar este año la modificación de la Ordenanza Municipal de Tráfico, de la Ordenanza Municipal reguladora del aparcamiento y pernocta de autocaravanas, del Reglamento del Uso de Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Grado, de la Ordenanza reguladora de las normas de funcionamiento del Centro Municipal de Empresas.
Además revisará también para su modificación el Reglamento regulador de la concesión de ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales y la Ordenanza reguladora de la instalación de barras con motivo de la celebración de fiestas en la villa de Grado.
Adaptaciones
A estas revisiones para introducir los cambios que correspondan se suma la redacción de cuatro nuevos textos ya citados, esto es, la elaboración de una Ordenanza de ruidos, de una Ordenanza de convivencia ciudadana, de una Ordenanza de bienestar y protección animal y de un Reglamento Orgánico para el Ayuntamiento.
En el caso de las ordenanzas o reglamentos que van a ser modificados se trata de abordar la actualización de normas que tienen ya más de diez años y requieren de adaptación a situaciones como el boom del autocaravanismo o la puesta en marcha de nuevas instalaciones o servicios municipales.
