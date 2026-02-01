Veinte años de cartas de amor: el certamen literario de Grado celebra dos décadas y está a punto de cerrar el plazo para presentar obras a su última edición

La Asociación Cultural Valentín Andrés y el Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grado tienen abierto el plazo para presentar obras al XX Certamen de Cartas de Amor. Los interesados en participar pueden presentar sus propuestas hasta el 6 de febrero. Las bases pueden consultarse en el blog municipal de Cultura de Grado o en la web de la asociación (www.valentinandres.es).

Este certamen, que cumple nada menos que veinte ediciones, se ha consolidado y cada año recibe decenas de obras de dentro y fuera de Asturias. Quienes deseen participar deben ser mayores de 16 años y solo podrán presentar una obra original, inédita y no premiada en otros concursos, en género epistolar (una carta) cuya temática será el amor en cualquiera de sus manifestaciones, bien en prosa, en verso o en ambas modalidades.

Las bases de la convocatoria establecen también que "se admitirán versiones en cualquier materialización gráfica, incluido el cómic". La extensión máxima será de tres páginas y todas las cartas deberán presentarse en papel, con letra Times New Roman, 12 puntos, a doble espacio, tamaño Din A4 y por triplicado.

Las obras deben llevar título e ir firmadas con seudónimo: se acompañarán de un sobre cerrado en cuyo exterior figure dicho seudónimo y en el interior el título de la carta así como los datos personales del participante, que deben ser nombre, apellidos, domicilio, teléfono, e-mail y copia del DNI para su posible localización.

"En el supuesto de presentarse textos autógrafos, por razones de legibilidad, estarán escritos con caracteres en mayúscula", indican los promotores.

Modo de presentación

Las cartas habrán de enviarse por correo ordinario, indicando en el sobre “XX Certamen de Cartas de Amor” a: Asociación Cultural Valentín Andrés, Apartado de Correos nº 7, 33820 Grado (Asturias) o a la Biblioteca Municipal de Grado “Valentín Andrés Álvarez” (C/ Cerro de la Muralla s/n, 33820 Grado-Asturias).

También pueden entregarse en persona en la propia biblioteca en el plazo establecido y en el horario de apertura del centro (lunes a domingo de 10.00 a 20.45 horas.) No serán admitidas a concurso las cartas enviadas por correo electrónico, advierte la organización.

Noticias relacionadas

El anuncio de la carta ganadora tendrá lugar el 14 de febrero, día de San Valentín. La obra vencedora recibirá un premio de 250 euros y será publicada en la revista “Las Hojas del Foro".