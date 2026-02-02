Las roscas de la Candelaria, tradición en pan que se hornea en Grado: "Era costumbre en El Casal cogerlas en Casa Lucía"
La panadería Tuñón, en el popular barrio de la villa, es una de las que mantiene esta elaboración típica del 2 de febrero
Es tradición elaborar las roscas de la Candelaria cada 2 de febrero y en muchas tahonas se mantiene la costumbre de prepararlas y hornearlas para conmemorar este día. En Grado se ha hecho un año más y entre los puntos que conservan esta costumbre se encuentra la Panadería Tuñón, en el barrio de El Casal, que ha preparado unas 160 este año.
En este barrio de la villa se vendían por la Calendaria en el ultramarinos Casa Lucía, ya cerrado, y muchos vecinos cambiaban ese día la barra de pan por la rosca. Es la Panadería Tuñón la que las elabora ahora conservando la costumbre.
"Nosotros las hacemos desde que abrimos, pero en El Casal era ya tradición. Mi madre siempre nos las traía de Casa Lucía, y nosotros seguimos ahora con las nuestras", recuerda Marta Vielsa, una de las responsables de Tuñón.
"Para nosotras era especial porque era algo que no se comía todos los días y cuando yes guaje, antes sobre todo que no había tantas cosas, esperábamos como agua de mayo por ellas", indica Vielsa, en cuya familia siguen esta tradición sus hijos y sobrinos.
